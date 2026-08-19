SpaceX 2026'da yüzüncü uzay uçuşunu gerçekleştirdi

Ixbt.com'a göre, Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, 2026'nın başından bu yana yüzüncü uzay uçuşunu başarıyla tamamlayarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Bu önemli dönüm noktası, 19 Ağustos'ta California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan Falcon 9 roketinin Starlink uydularını yörüngeye taşıdığı görev sırasında kaydedildi. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Bu jübile uçuşu sırasında roket, geniş bant internet sistemine ait 24 yeni Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine başarıyla taşıdı. 2026'nın başından bu yana gerçekleştirilen toplam uçuşların büyük bölümü, daha doğrusu 97'si, Falcon 9 roketlerine ait. Diğer üç başarılı fırlatma ise Falcon Heavy ve Starship test uçuşları kapsamında gerçekleştirildi.

Yeniden kullanılabilir teknolojiler ve Starlink'in önemi

Uçuş sırasında teknik açıdan da önemli bir sonuç elde edildi. Falcon 9 roketinin B1097 numaralı ilk kademesi, fırlatmadan yaklaşık sekiz buçuk dakika sonra Dünya'ya başarıyla döndü ve Pasifik Okyanusu'ndaki Of Course I Still Love You adlı yüzer platforma indi. Bu görev, söz konusu güçlendiricinin on ikinci uçuşu oldu. Hatırlatmak gerekirse, aynı B1097 aracı nisan ayında SpaceX tarihinde bir yörünge roketi kademesinin 600. başarılı inişinin gerçekleştiği olayda da yer almıştı.

Şirketin bu kadar yüksek bir tempoda çalışmasının temel nedeni Starlink projesi. Bu yılki ilk 100 görevin tam 74'ü, söz konusu küresel uydu ağını genişletmeye ve kapasitesini artırmaya yönelikti. Günümüzde yörüngede aktif olarak çalışan Starlink uydularının toplam sayısı neredeyse 11 bine ulaştı.

Geleceğe yönelik büyük planlar

İstatistiklere göre SpaceX, art arda üçüncü yıldır bir takvim yılı içinde 100 uçuş sınırını başarıyla aşıyor. Bu gösterge ilk kez 2024'te kaydedildi; o yıl şirket 138 görev (132 Falcon 9, iki Falcon Heavy ve dört Starship testi) gerçekleştirmişti. 2025'te ise uçuş sayısı rekor düzeyde 170'e (165 Falcon 9 ve beş Starship) ulaştı.

SpaceX gelecekte, tamamen yeniden kullanılabilir Starship sistemi sayesinde uzay uçuşlarının sıklığını daha da keskin biçimde artırmayı planlıyor. Elon Musk daha önce Starship roketinin günde birkaç kez fırlatılabilmesi ihtimalinden söz etmişti; bu da teorik olarak yılda yaklaşık bin uçuş gerçekleştirilmesinin önünü açabilir. Uzun vadede Starship'in Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerinin yerini kademeli olarak tamamen alması bekleniyor.