Mikel Arteta Arsenal ile Tarihi Başarıyı Tekrarlamak İstiyor

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Mikel Arteta Arsenal ile Tarihi Başarıyı Tekrarlamak İstiyor

Londra ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Ligi'nde üst üste iki sezon şampiyonluk kazanarak tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. TalkSPORT'a verdiği röportajda İspanyol teknik adam, kulüp tarihinde ilk kez şampiyonluğu savunmanın takımın ana hedefi haline geldiğini vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geçen sezon 22 yıllık aranın ardından İngiltere tahtına çıkan “Topçular”, hâkimiyetini pekiştirmek istiyor. Premier Lig tarihinde yalnızca Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho ve Pep Guardiola gibi teknik direktörlük efsaneleri şampiyonluğu üst üste iki kez savunmayı başardı. Arteta da bu seçkin gruba katılmak istiyor.

Guardiola döneminin ardından yeni çağ

Manchester City'deki on yıllık görevini tamamlayan Pep Guardiola'nın ayrılığı, İngiltere şampiyonasındaki rekabet tablosunu kökten değiştirdi. Daha önce Guardiola'nın yardımcılığını yapan Arteta için eski hocasıyla yaşanan zorlu taktik mücadelelerin sona ermesi farklı duygular barındırıyor.

Arteta, eski hocası hakkında konuşurken “Son altı-yedi yılda onun seviyesine ulaşmak için ne kadar baş ağrısı çektiğimi ve ter döktüğümü biliyorsunuz. O, mutlak bir ilham kaynağıydı, bu ligde kalıcı bir iz bıraktı ve hepimizi daha iyi olmaya teşvik etti” dedi.

Transfer piyasasındaki hareketlilik

Arsenal, yaz transfer döneminde Bruno Guimarães'i 75 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmayı başardı. Ancak Mikel Arteta, takımın transfer çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ve hücum hattını güçlendirme seçeneklerinin değerlendirildiğini belirtti.

Leandro Trossard'ın takımdan ayrılması ve Gabriel Martinelli'nin geleceğine ilişkin soru işaretlerinin sürmesi nedeniyle kulüp yeni bir kanat oyuncusu arıyor. Özellikle Liverpool'un da ilgilendiği Bradley Barcola'nın Londra ekibinin hedefleri arasında olduğu belirtiliyor.

Arteta, yönetimin desteğinden memnun olduğunu vurgulayarak takımın kendi içindeki potansiyeli geliştirmeye devam ederken uygun yetenekler ortaya çıktığında onları kadroya katmaktan da kaçınmayacağını söyledi. Premier Lig'in öngörülemeyecek kadar zorlu olduğunu hatırlatan teknik direktör, transfer dönemini olumlu şekilde tamamlamayı umuyor.

ArsenalMikel ArtetaPremier LeaguePep GuardiolaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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