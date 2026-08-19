José Mourinho, Vinícius Júnior'u Arsenal'e gitmekten nasıl vazgeçirdiğini anlattı

Real Madrid'in başantrenörü José Mourinho, Brezilyalı forvet Vinícius Júnior'u kulüpte kalmaya ve sözleşmesini uzatmaya nasıl ikna ettiğini anlattı. Bu olay futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı; zira oyuncunun mevcut sözleşmesinin sona ermesine az kalmıştı ve Premier Lig temsilcileri bu durumdan yararlanmaya çalışıyordu. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Vinícius Júnior'un Madrid ekibiyle mevcut sözleşmesi son 12 aylık dönemine girmişti ve taraflar arasındaki görüşmeler kış aylarında bir miktar yavaşlamıştı. Bu durumdan hemen yararlanmak isteyen İngiltere şampiyonu Arsenal, oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçerek transferi gerçekleştirmeyi umuyordu. Mikel Arteta, takımının hücum hattını Brezilyalı yıldızla güçlendirmek istiyordu.

Mourinho'nun belirleyici görüşmesi

El Chiringuito'ya verdiği röportajda José Mourinho, oyuncuyu Madrid'de kalmaya ikna etmedeki rolü hakkında konuştu. Portekizli teknik direktör, sözleşme uzatmanın yalnızca kendi çabası sayesinde gerçekleşmediğini, oyuncunun da Real Madrid'e gönülden bağlı olduğunu vurguladı.

Buna rağmen teknik direktör, oyuncuyla yüz yüze ve açık bir görüşme yaptığını kabul etti. Mourinho, Vinícius'a yaptığı konuşmanın ayrıntılarını paylaşarak kulüpten ayrılmanın mantıksız olduğunu anlattığını söyledi.

Ayrılmaya değmez

José Mourinho, oyuncuya söylediği sözleri şöyle hatırladı: 'Vini, nereye gitmek istiyorsun? Sadece Brezilya'da bulundun ve yalnızca Real Madrid'i tanıyorsun... Real Madrid'i ancak ondan ayrıldığında anlayacaksın. Gittiğinde gerçek Real Madrid'in ne olduğunu kavrayacaksın. Gitme, buna değmez.'

Oyuncu sonunda yaklaşık altı yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve 2032'ye kadar İspanyol deviyle kalmayı kabul etti. José Mourinho, takımın genel gelişiminin, çalışma ortamının ve genç oyuncuların özverisinin Vinícius'un kararını olumlu yönde etkilediğini de sözlerine ekledi.