Düğünden beş ay sonra hayatını kaybeden gelin vakasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Hindistan’da 33 yaşındaki model ve oyuncu Tvisha Sharma’nın ölümüyle ilgili olarak eşi ve kayınvalidesi hakkında resmî suçlamalar yöneltildi. Tvisha, düğününden yalnızca beş ay sonra, 12 Mayıs’ta Bhopal’daki eşinin evinde hayatını kaybetmişti.

Ölümü ülkede büyük yankı uyandırırken olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda farklı görüşler ortaya atıldı.

Merkezî Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından mahkemeye sunulan 600 sayfalık iddianamede, Tvisha’nın eşi Samart Singh ve emekli yargıç olan kayınvalidesi Giribala Singh hakkında “intihara teşvik” ve “zalimane muamele” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Şüpheliler ise suçlamaları reddediyor.

Tvisha’nın ailesi ve yakınları, onu eşi ve kayınvalidesinin çeyiz talepleri nedeniyle baskı altına aldığını ve öldürüldüğünü öne sürdü. Giribala ise bu iddiaları asılsız olarak nitelendirerek Tvisha’nın ruh sağlığı sorunları olduğunu ve intihar ettiğini söyledi.

CBI’ye göre Samart, evlilikten sonra Tvisha’ya birkaç kez psikolojik baskı uyguladı ve hakaret içeren ifadeler kullandı. Soruşturmada Giribala’nın da oğlunu gelinine psikolojik baskı uygulamaya teşvik ettiği kaydedildi.

Tvisha’nın ailesi ise asıl anlaşmazlıkların nisan ayında, onun hamile kalmasının ardından başladığını söyledi. İddialarına göre eşi ve kayınvalidesi, bebeğin başka bir erkekten olduğunu söyleyerek onu hamileliğini sonlandırmaya zorladı. Giribala bunu reddederek kürtajı Tvisha’nın kendisinin istediğini belirtti.

Tvisha, 2012 yılında Pune kentindeki güzellik yarışmasını kazanarak “Miss Pune” unvanını aldı. Reklam projelerinde ve Telugu dilindeki bir filmde rol alan Tvisha, daha sonra özel şirketlerde pazarlama uzmanı olarak çalıştı.

CBI’ye göre Tvisha, Samart’la 2025 yılının şubat ayında bir tanışma uygulaması aracılığıyla tanıştı ve çift aralık ayında evlendi.

Tvisha’nın ölümünün ardından Giribala’nın gazetecilere verdiği röportaj da büyük tartışmalara yol açtı. Gelininin ruhsal durumundan söz eden Giribala, onu “liberal” olarak nitelendirdi. Bu açıklamaların ardından Tvisha’nın babası, onu kızının itibarını zedelemeye çalışmakla suçladı.

Soruşturma sürüyor. CBI, yeni deliller ortaya çıkması hâlinde başka kişilerin de dosyaya dâhil edilebileceğini ve ek suçlamalar yöneltilebileceğini bildirdi.