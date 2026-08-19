Mourinho, Real Madrid'in transfer planına açıklık getirdi

·5·Spor
Mourinho, Real Madrid'in transfer planına açıklık getirdi

Madrid temsilcisi Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, takımın yaz transfer politikasıyla ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Portekizli teknik adam, kadroya daha fazla yeni oyuncu katılmasını beklemediğini söyledi.

Bu açıklama, başkent ekibinin transfer piyasasında yaklaşık 225 milyon avro harcamasının ardından geldi.

Mourinho: «Bu kadroyu beğeniyorum»

Jose Mourinho'ya takıma daha fazla transfer yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Teknik direktörün yanıtı ise kısa ve net oldu:

«Daha fazla transfere ihtiyaç var mı? Hayır. Bu kadroyu beğeniyorum. Yeterli seçenek ve oyuncuya sahibiz. Ayrıca oyuncuları geliştirebileceğime inanıyorum».

Böylece Mourinho, mevcut kadrodan memnun olduğunu ve elindeki oyuncularla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Real Madrid yazın hangi oyuncuları transfer etti?

Madrid ekibi, transfer dönemi boyunca kadrosuna birçok tanınmış futbolcu kattı.

Takıma katılan oyuncular:

  • Denzel Dumfries;

  • Ibrahima Konaté;

  • Bernardo Silva;

  • Marc Cucurella;

  • Carlos Espí;

  • Yan Diomande.

Bu transferler, Real Madrid kadrosunun birçok pozisyonda güçlendirilmesini sağladı.

225 milyon avro harcandı

Real Madrid, yaz transfer döneminde yeni oyuncular için toplam yaklaşık 225 milyon avro harcadı.

Bununla birlikte kulüp, oyuncu satışlarından da önemli gelir elde etti.

Gösterge

Tutar

Yeni oyuncular için harcama

Yaklaşık 225 milyon €

Oyuncu satışlarından gelir

Yaklaşık 60 milyon €

Net transfer harcaması

Yaklaşık 165 milyon €

Buna göre kulübün transfer dengesi şimdilik negatif durumda.

Şimdi odak noktası mevcut kadro

Mourinho'nun açıklamasına göre Real Madrid, transfer piyasasında büyük harcamalar yapmak yerine mevcut oyuncularının potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya odaklanabilir.

Özellikle Portekizli teknik adamın «Oyuncuları geliştirebileceğime inanıyorum» sözleri, takımdaki genç futbolcular için de önemli bir mesaj oldu.

Şimdi taraftarların merak ettiği temel soru şu: Mourinho, elindeki kadroyla Real Madrid'i yeniden zirveye taşıyabilir mi?

Sizce Real Madrid'in daha fazla transfere ihtiyacı var mı, yoksa mevcut kadro şampiyonluk için yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ile sosyal medyada paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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