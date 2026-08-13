Quentin Fortune, Danny Welbeck'in Chelsea'ye transfer olmasına üzülüyor

İngiltere'nin Manchester United kulübünün eski savunmacısı Quentin Fortune, yaz transfer döneminde takımın Danny Welbeck'i yeniden kadrosuna katmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Deneyimli forvet, sürpriz bir şekilde Brighton'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Metro'nun haberine göre bu transfer futbol dünyasında çeşitli tartışmalara yol açarken Fortune, Londra ekibinin bu hamlesini takdir etti. Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Danny Welbeck, Manchester United akademisinden yetişti. Brighton formasıyla geçirdiği başarılı sezonların ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi ve Londra kulübüyle sözleşme imzaladı. Ancak Quentin Fortune'a göre eski takımı, İngiliz forveti kaçırarak transfer piyasasında önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Manchester United yönetimi yazın hücum hattını güçlendirmek için bu seçeneği reddetmiş olsa da Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso cesur ve düşünülmüş bir adım attı. İspanyol teknik adam, yeni Premier Lig sezonu öncesinde genç kadroya deneyimli bir forvet kazandırmaya karar verdi. Fortune'a göre Chelsea teknik direktörü bu hamlesiyle transfer piyasasında son derece akıllıca davrandı.

Liderlik Eksikliği ve Transfer Politikası

Xabi Alonso Chelsea'nin başına geçtiğinde takımda kazanan bir zihniyet oluşturmayı temel hedefi olarak belirledi. Eski Premier Lig şampiyonu Quentin Fortune'a göre İspanyol teknik adam, takımın soyunma odasında liderlik özellikleri ve deneyim eksikliği olduğunu doğru tespit etti. Bu nedenle kulüp yazın yalnızca Danny Welbeck'i değil, deneyimli orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı da kadrosuna kattı.

Fortune'un sözlerine göre bu tür futbolcular genç takıma örnek olabilir ve saha içinde olduğu kadar saha dışında da gerekli atmosferi yaratabilir. Alonso, Real Madrid'de edindiği zengin deneyime dayanarak Chelsea'de de benzer bir başarı sistemi kurmaya çalışıyor. Danny Welbeck ve Jordan Henderson gibi futbolcuların gelişiyle bu sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

"Xabi Alonso yazın Chelsea için çok iyi transferler yaptı, ancak Danny Welbeck'in Manchester United'a döndüğünü görmek isterdim" diyerek Fortune'un sözlerini aktarıyor Metro. Eski savunmacı, Welbeck ve Henderson'ın yalnızca üst düzey oyuncular değil, aynı zamanda gerçek profesyoneller olduğunu ve karakterlerinin takıma sadece fayda sağlayacağını özellikle vurguladı.