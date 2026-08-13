Erling Haaland'ı durdurmanın bir yolu var mı?

·4·Spor
Erling Haaland'ı durdurmanın bir yolu var mı?

İngiltere Premier Ligası ve Avrupa futbolunun en tehlikeli forvetlerinden biri olan Erling Haaland'ın oyununu kontrol altına almak, günümüzde dünyanın en deneyimli savunmacıları için bile en zorlu görevlerden biri hâline geldi. Gol yağdırmaya devam eden Norveçli futbolcunun yetenekleri, rakip teknik direktörleri ve oyuncuları kara kara düşündürüyor. Goal.com bildiriyor .

Goal.com'un haberine göre, Manchester City forması giyen forveti durdurmanın yolları hakkında eski savunmacı Colin Hendry görüşlerini paylaştı. Hendry'ye göre, bu seviyedeki bir santrfora karşı hangi taktiğin uygulanması gerektiğini kesin olarak söylemek bile imkânsız bir görev.

Günümüzde dünya futbolunun küresel elitleri arasında yer alan Erling Haaland'ı sahada etkisiz hâle getirebilen savunmacıların sayısı çok az. Buna rağmen bazı futbolcular, ona karşı mücadelede belirli ölçüde başarı elde ediyor.

Arsenal savunmacısının deneyimi ve Haaland'ın istatistikleri

Arsenal'in stoperi Gabriel Magalhães, İngiltere Premier Ligası'ndaki karşılaşmalarda Erling Haaland'a karşı mücadelede en iyi sonuçları alan oyunculardan biri olarak gösteriliyor. Ancak bu seviyedeki savunmacılar bile zaman zaman Norveçli golcünün yeteneği karşısında çaresiz kaldıklarını kabul etmek zorunda kalıyor.

İstatistiklere göre Haaland, Manchester City formasıyla çıktığı 198 maçta tam 162 gol atmayı başardı. Bu gollerin 112'si özellikle İngiltere'nin en üst düzey ligi olan Premier Lig'de geldi. Ayrıca üç Altın Ayakkabı ödülü bulunan Haaland, 2022-2023 sezonunda takımıyla tarihi bir üçleme, yani üç büyük kupayı kazanmasında başrol oynadı.

Gelecek planları ve savunmacının itirafı

Manchester City yönetimi, korkusuz 9 numarasıyla 2034'e kadar geçerli olacak dev bir 10 yıllık sözleşme imzaladı. Bu da forvetin daha birçok sezon boyunca Premier Lig rakiplerini korku içinde bırakmaya devam edeceği anlamına geliyor. Real Madrid gibi dev kulüplerin ilgisine rağmen futbolcu şimdilik Manchester'da kalmayı tercih ediyor.

Colin Hendry, Bet442 iş birliğiyle Goal.com'a verdiği özel röportajda Haaland'a karşı nasıl oynayacağı sorusunu kendine özgü bir şekilde yanıtladı. Eski futbolcu, bu sorunun mizahi bir dille kesin bir cevabı olmadığını vurguladı.

Hendry'ye göre Gabriel gibi dikkatli hareket edip elinizdeki tüm imkânları kullanarak kendinizi sınamaktan başka çare yok. Kendi döneminde 1998'deki Ronaldo ile yapılan karşılaştırmalara değinen Hendry, bu seviyedeki futbolculara karşı sahaya çıkmanın her savunmacı için büyük bir sınav olduğunu da sözlerine ekledi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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