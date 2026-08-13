Quinton Fortune, Chelsea'ye Andre Onana'yı transfer etmesini tavsiye etti

Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Quinton Fortune, Londra ekibi Chelsea'ye Manchester United kalecisi Andre Onana'yı kadrosuna katmasını tavsiye etti. Premier Bet'e verdiği röportajda eski futbolcu, Kamerun Milli Takımı'nın kalecisinin Stamford Bridge ekibi için harika bir transfer olabileceğini vurguladı. Goal.com haber veriyor.

Yaz transfer döneminde yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Londra kulübü, 300 milyon sterlinden fazla harcayarak 10'dan fazla yeni oyuncu transfer etti. Ancak Filip Jorgensen'in ayrılmasının ardından Chelsea hâlâ yeni bir kaleci arıyor ve Robert Sanchez takımın birinci kalecisi olmaya devam ediyor.

Andre Onana şu anda Türkiye'nin Trabzonspor kulübünde kiralık olarak forma giyiyor. Manchester United ile mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor ve Türk kulübünün oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Kaleciden başlayan hücumlar

Quinton Fortune'a göre Andre Onana, oyunu geriden kurma becerisi bakımından Premier League'in önde gelen kalecilerinden biri. Onun pasları, takımın rakip hatlarını aşmasına ve hücumları hızlı başlatmasına büyük katkı sağlıyor.

"Andre Onana, Chelsea, Newcastle United veya Aston Villa için harika bir takviye olabilir", — dedi Fortune. Fortune'a göre Onana, 50-60 yard mesafeden doğrudan forvete veya orta saha oyuncusuna isabetli paslar göndermekte usta ve bu, modern teknik direktörler için çok önemli bir özellik.

Deneyimli oyuncuların gelişi

Kaleci konusunun yanı sıra Fortune, Chelsea'nin yaz döneminde gerçekleştirdiği diğer transferleri de değerlendirdi. Xabi Alonso'nun takıma Danny Welbeck ve Jordan Henderson gibi deneyimli liderleri getirmesini övdü.

Eski orta saha oyuncusu, Alonso'nun soyunma odasında kendine özgü karaktere ve liderlik özelliklerine sahip futbolculara ihtiyaç duyduğunu, bunun Real Madrid deneyimine sahip bir teknik direktör yönetimindeki genç takım için büyük önem taşıdığını ekledi.