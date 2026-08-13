Türkiye'nin ilk NGS'sinde elektrik üretimi başlayacak

·1·Teknoloji
Türkiye'nin ilk NGS'sinde elektrik üretimi başlayacak

Türkiye, önümüzdeki aylarda “Akkuyu” nükleer güç santralinin ilk güç ünitesinde elektrik üretimine başlamayı planlıyor. Ülkenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bunu İstanbul'daki Boğaziçi Diplomasi Forumu'nda açıkladı; haberi ixbt.com aktarıyor. Yetkililer daha önce santralin ilk ünitesini bu yıl sonuna kadar devreye almayı planladıklarını bildirmişti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu proje, Türkiye tarihindeki ilk nükleer güç santrali olup ülkenin enerji sektöründeki 70 yıllık hayali gerçekleştirme yolunda atılmış önemli bir adımdır. Santral, Rusya'nın devlet şirketi Rosatom tarafından inşa ediliyor ve bölgesel ölçekteki en büyük teknolojik girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Projenin teknik özellikleri ve kapsamı

“Akkuyu” NGS projesi, her biri 1200 Megavatt kapasiteye sahip dört güç ünitesinden oluşuyor. Bu ünitelerde modern ve güvenli 3+ nesil VVER reaktör teknolojileri kullanılıyor. Bu da santralin en yüksek güvenlik standartlarını karşılamasını sağlıyor.

Bu nükleer santralin inşasında, dünya nükleer enerji tarihinde ilk kez “inşa et-sahip ol-işlet” (Build-Own-Operate) modeli uygulanıyor. Bu yaklaşım, projenin finansman ve yönetim süreçlerinin etkin biçimde yürütülmesini sağladı.

Enerji güvenliğinin sağlanmasındaki rolü

İlk güç ünitesinin devreye alınması, Türkiye'nin enerji kaynakları ithalatına bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak. Ülke ekonomisi büyürken istikrarlı ve çevre dostu bir elektrik kaynağına sahip olmak stratejik önem taşıyor.

Uzmanlara göre nükleer enerjinin şebekeye bağlanması, Türkiye'nin genel enerji dengesinin istikrarını sağlayacak. Projenin tam kapasiteyle çalışması ise gelecekte ülkenin sanayi potansiyelini daha da artıracak bir temel oluşturacak.

Akkuyu NGSTürkiye EnerjisiRosatomVVER ReaktörleriNükleer Enerji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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