Cesc Fabregas, Mikel Arteta ve Arsenal yönetimini övdü

Londra ekibi Arsenal'ın eski kaptanı Cesc Fabregas, kulüp yönetiminin başantrenör Mikel Arteta'nın ilk zorlu dönemlerinde gösterdiği sabrı övdü. Arsenal ile Como arasındaki hazırlık maçının ardından eski orta saha oyuncusu, modern futbolda böylesine uzun vadeli bir stratejik yaklaşımın nadir görüldüğünü özellikle vurguladı. İki takım arasındaki karşılaşma 1-1 sona ererken İngiliz ekibi penaltı atışlarında galip geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Cesc Fabregas, teknik direktörlük kariyerine başladığı İtalya'nın Como kulübünde Arsenal'in oluşturduğu kültür ve istikrarı örnek almaya çalışıyor. Londra ekibinde 303 maça çıkan İspanyol teknik adam, kulüp yönetiminin Mikel Arteta'nın ilk zorlu sezonlarında bile kararının arkasında durmasını ve stratejik planından vazgeçmemesini takdir etti. Ona göre bu yaklaşım, modern futbol dünyasında gerçek anlamda benzersiz bir durum.

Arsenal deneyimi ve uzun vadeli planlar

Maç sonrası yaptığı açıklamada Cesc Fabregas, Arsenal projesinin başlangıcının üzerinden 7-8 yıl geçtiğini hatırlattı. Kulübün sportif direktörü Edu ve diğer yöneticilere, zor zamanlarda birliklerini korudukları için minnettar olduğunu söyledi. Takımın üst üste üç sezon ligi sekizinci sırada tamamlaması ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçırarak beşinci sırada kalması zorlu bir sınav olsa da kulüp hedefinden sapmadı.

Fabregas, günümüzde birçok kulübün üç mağlubiyetin ardından teknik direktörü görevden almaya alıştığını belirtti. Bu tür aceleci kararlar çoğu zaman takımın oyun tarzına ve istikrarına zarar veriyor. Cesc, bu nedenle modern futbolda aynı hatayı tekrarlamamak ve Arsenal'in izlediği yolu incelemek gerektiğini vurguladı.

Como için bir örnek olarak

Şu anda Como'yu çalıştıran Cesc Fabregas, İngiliz kulübünün değerlerini ve iç kültürünü kendi takımına aktarmaya çalışıyor. İtalyan kulübünün tarihi ve imkânları farklı olsa da Londra ekibinin zorlukların üstesinden gelirken sergilediği birlik ruhunu kendine özgü bir örnek olarak görüyor. Mikel Arteta'nın uzun yıllar süren çalışmasının sonunda meyvesini vermesi ve takımı Premier League'in liderleri arasına taşıması bunun açık bir örneği.