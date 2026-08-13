Ukrayna çevresindeki askeri çatışma bölgesinde durum gerginliğini koruyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ve askeri analistler, cephe hattının çeşitli yönlerinde aktif çatışmaların sürdüğünü ve bir dizi stratejik noktanın kontrol altına alındığını bildirdi.

“Güvenlik bölgesi genişliyor”: Harkov ve Zaporijya’daki durum

Rusya Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, “Kuzey” güçler grubu Harkov bölgesindeki Vodyanoye köyünü ele geçirdi. Bu gelişme, Belgorod bölgesi sınırı boyunca güvenlik bölgesinin daha da genişletilmesini sağladı. Ayrıca bir gün önce Zaporijya bölgesindeki Novoye Pole ile Harkov’daki Şerbakovka yerleşimlerinin de kontrol altına alındığı bildirilmişti.

Askeri analist Yuriy Podolyaka’nın belirttiğine göre, Oreşov’un güneydoğusundaki başarılar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (USK) komutanlığını rezervlerini acilen yeniden konuşlandırmaya zorladı:

Stepnogorsk ve Primorskoye: Saldırı operasyonları sürüyor. Birlikler Plavni bölgesinden rakibi geri püskürterek Primorskoye’nin güney kesiminde mevzileniyor.

Mezhevaya ve Dobropole: Mezhevaya’nın güneyindeki demir yolu hattı boyunca ilerleme kaydediliyor. Dobropole ve Zolotoy Kolodes yakınlarında ise şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Alekseyevo-Drujkovka: Rus güçleri doğudan ve güneybatıdan etkilerini genişletiyor. Analiste göre bu durum, orta vadede bölgedeki savunma açısından son derece ağır sonuçlara yol açabilir.

Odesa limanına ve Brovarı’daki lojistik merkezine saldırılar

Askeri faaliyetler yalnızca cephe hattında değil, altyapı tesislerinde de sürüyor.

Odesa limanı: Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, Odesa limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine yakıt tedarikinde kullanılan akaryakıt ve yağlama malzemeleri deposu, hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla vuruldu. Brovarı’daki depo: Kiev bölgesindeki Brovarı kentinde bulunan büyük bir lojistik deposu hasar gördü. Strana.ua yayınının haberine göre bu tesis, Avrupa’dan Ukrayna’nın ATB, Auchan, Silpo, Metro ve Novus gibi büyük perakende zincirlerine ürün tedarik ediyordu. Yer altı tünellerinin imha edilmesi: Novoye Pole’de “Doğu” grubu tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait yer altı geçitleri (“köstebek ve tilki yuvaları”), mayın döşenmesi tehlikesi nedeniyle patlatılarak imha ediliyor.

Zelenskiy ve Trump: Kiev Washington’a hangi teklifleri sunmuş olabilir?

Aynı zamanda siyasi alanda da görüşmeler sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çatışmanın çözümüne ilişkin tekliflerini Amerikan tarafına ilettiğini açıkladı.

Siyasi stratejist Pavel Dubravskiy’nin tahminine göre Kiev, ABD’den şu 4 önemli konuyu talep ediyor olabilir:

Amerikan yatırımları: Yeni bir mali yardım paketi (ABD Kongresi tarafından onaylanıp onaylanmayacağı belirsiz olsa da);

Patriot sistemleri için mühimmat: Hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesi;

İstihbarat bilgileri: İstihbarat bilgilerinin düzenli ve hızlı biçimde aktarılması;

Starlink ve uzun menzilli saldırılar: Verilerin Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda kullanılması konusunda Elon Musk ile müzakereler yürütülmesi.

Uzman, Donald Trump’ın mevcut durumu bir çıkmaz olarak gördüğünü ve bu nedenle tarafların tekliflerini dinlemeye hazır olduğunu düşünüyor.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.