Bradley Barcola'nın geleceği: Nasser Al-Khelaifi ne dedi?

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, forvet Bradley Barcola'nın geleceğiyle ilgili son sorulara gizemli bir yanıt verdi. Goal.com Goal.com'un haberine göre, 23 yaşındaki kanat oyuncusuna Premier Lig'in dev kulüpleri ciddi ilgi gösteriyor ve bu durum transfer piyasasının önemli gündemlerinden biri haline geliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fransa başkentinin takımındaki etkileyici performansıyla dikkat çeken futbolcuyu Liverpool ve Arsenal yakından takip ediyor. Daha önce Lyon forması giyen oyuncu, 2023'te PSG'ye katıldığından beri seviyesini önemli ölçüde yükseltti ve Avrupa'nın en çok aranan futbolcularından biri haline geldi.

Transfer söylentileri ve yönetimin tutumu

PSG Başkanı, İngiliz basınında giderek artan haberlerin ve gereksiz gürültünün kulübü acele kararlar almaya zorlamayacağını kesin bir dille vurguladı. Nasser Al-Khelaifi, duruma sakin yaklaştıklarını ve takımın gereksiz açıklamalar yapmadan işini sürdüreceğini belirtti.

“Sakin bir şekilde çalışıyoruz, fazla konuşmuyoruz, işimizi yapıyoruz. Tüm futbolcularımız önemli. PSG ile sözleşme imzaladıktan sonra bizim için değerli hale gelirler.” diyerek duruma açıklık getirdi.

İngiliz kulüplerinin ilgisi ve sözleşme durumu

Liverpool ve Arsenal şu anda hücum hatlarını güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor. Liverpool, yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetiminde, Mohamed Salah'ın ayrılmasıyla oluşan boşluk için Barcola'yı ideal halef olarak görüyor. Arsenal de Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior için yaptığı başarısız girişimlerin ardından güçlü bir kanat oyuncusu arıyor.

Buna rağmen Bradley Barcola henüz Paris kulübüyle uzun vadeli bir anlaşmaya varmadı. Mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam etse de oyuncunun yeni sözleşme imzalamayı reddetmesi kulübü zor durumda bırakıyor. Başkan, transfer penceresi kapanana kadar takımda kalıp kalmayacağı sorusuna net bir yanıt vermedi.

Futbolcunun başarıları ve uluslararası deneyimi

Bradley Barcola, Paris'e taşındığından beri Avrupa futbolunun en üretken ve yaratıcı oyuncularından biri haline geldi. Takımıyla 152 maça çıkan futbolcu, 39 gol ve 37 asistlik katkı sağladı. Performansı, PSG'nin üç Ligue 1 şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere 14 kupa kazanmasında önemli rol oynadı.

Ayrıca uluslararası arenadaki itibarı da giderek artıyor. Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda aktif rol alan Barcola, Senegal, İsveç ve İngiltere'ye karşı gol atmayı başardı. Ancak sezon boyunca maruz kaldığı yoğun tempo fiziksel durumunu da etkiledi ve bu durum etrafındaki transfer söylentilerini daha da artırdı.