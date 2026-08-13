ABD'de 16 yıl sonra ilk kez bir günde 3 kişi idam edilecek

ABD'de aynı gün içinde üç mahkûma ölüm cezası uygulanması planlanıyor. Bu, ülkede 16 yıl içindeki ilk böyle durum olabilir.

Üç eyalette ölüm cezası

Tennessee, Alabama ve Oklahoma eyaletlerinde cinayetten suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılan üç mahkûmun cezalarının aynı gün infaz edilmesi bekleniyor.

Bu durum, ABD'de ölüm cezası konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Ölüm cezaları artıyor

Son yıllarda ABD'de ölüm cezasına çarptırılan mahkûmların sayısının da arttığı belirtiliyor. Yaklaşan üç infaz, bu ceza türünün ülkede hâlâ uygulandığını bir kez daha gösteriyor.

Sizce ölüm cezası suçla mücadelede etkili bir önlem mi? Görüşünüzü yazın ve haberi paylaşın.