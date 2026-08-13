Astronomlar Olağandışı Yeni Bir Kozmik Cisim Keşfetti

·7·Dünya
Astronomlar Olağandışı Yeni Bir Kozmik Cisim Keşfetti

Astronomlar, yıldız kadar parlak ışık saçan ancak enerji özellikleri kara deliklere özgü olan olağandışı bir kozmik cisim keşfetti. “Kara delik yıldızı” olarak adlandırılan bu cisim, tüm Güneş Sistemi’nin hacmine eşit büyüklükte ve Dünya’dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu bilgi, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir grubun Nature dergisinde yayımlanan araştırmasında açıklandı.

Bilim insanları bu cismi, NASA’nın James Webb uzay teleskobu tarafından elde edilen ve Evren’in ilk dönemlerine ait görüntüleri analiz ederken keşfetti. MoM-BH-1* adı verilen cisim, Balina takımyıldızında yer alıyor. Hesaplamalara göre Büyük Patlama’dan yaklaşık 660 milyon yıl sonra oluşmuş.

Araştırmacılar başlangıçta bunun dev bir kırmızı yıldız olduğunu düşündü. Ancak cismin son derece yüksek enerji yayması bu varsayımla örtüşmedi. Hesaplamalar, cismin bilinen yıldızlardan 100 milyar kata kadar daha fazla enerji yaydığını gösterdi.

Bilgisayar modellemelerinin sonuçları ise MoM-BH*-1’in sıradan bir yıldız olmadığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu cisim, yoğun bir gaz tabakasıyla çevrili bir kara delik. Gazın güçlü ışıması, cismin dışarıdan yıldız gibi görünmesine neden oluyor.

Araştırmacılar ayrıca cismin ışığının neredeyse tamamen kırmızı olduğunu ve belirli bir dalga boyundan sonra aniden kaybolduğunu belirledi. Bu özellikler, cismi bilinen diğer kozmik cisimlerden ayırıyor.

Araştırma sonuçları sonraki gözlemlerle doğrulanırsa, James Webb teleskobunun keşfettiği diğer birçok gizemli “Küçük Kırmızı Nokta” da bu tür kara delik yıldızları olabilir.

Bilim insanlarına göre bu tür cisimler, erken Evren’de galaksilerin oluşumunda önemli bir rol oynamış ve günümüz galaksilerinin merkezlerinde bulunan süper kütleli kara deliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamış olabilir.

Bir yıldız, kara deliğin yığılma diski ve kara delikli yıldızın karşılaştırmalı diyagramı.
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Charos
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