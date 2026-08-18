Quvonchbek Ismoilov Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

·3·Spor
Quvonchbek Ismoilov Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın ev sahipliği yaptığı gençler (U20) Dünya Güreş Şampiyonası, Özbekistan millî takımı için büyük bir başarı ve tarihî zaferle başladı.

Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde grekoromen güreşte 4 sıklet kategorisinde kazananlar ve dereceye girenler belli oldu. 63 kg sıkletinde Özbekistan'ı temsil eden yetenekli güreşçimiz Quvonchbek Ismoilov tüm rakiplerini peş peşe mağlup ederek dünya şampiyonu unvanını kazandı.

Finaldeki nefes kesen 9:7'lik skor ve şampiyonluğa giden yol

Kritik final mücadelesinde sporcumuzun rakibi, Rusya'dan güçlü güreşçi Salim Karmaxov oldu. Çekişmeli ve yüksek tempolu geçen karşılaşmada Quvonchbek Ismoilov üstün tekniğini, kararlılığını ve taktik becerisini sergileyerek rakibini 9:7'lik skorla mağlup etti ve altın madalyayı millî takımımızın hanesine yazdırdı.

Sporcumuz finale kadar dünyanın önde gelen güreşçilerine karşı zorlu ve mücadele dolu karşılaşmalara çıktı:

  • Son 32 turu: Çinli Jaojian Wang'ı 14:5'lik skorla açık bir üstünlükle mağlup etti;

  • Son 16 turu: Finlandiyalı Matias Arpyanen'i 9:8'lik skorla dramatik bir galibiyetle geçti;

  • Çeyrek final: Azerbaycan temsilcisi Tural Ahmadov'u 3:2'lik skorla mağlup etti;

  • Yarı final: Ekvadorlu Veliz Karrasedo ile oynadığı çekişmeli mücadeleyi 3:2 kazanarak finale yükseldi.

Quvonchbek Ismoilov Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Üç güreşçimiz daha bronz madalya için mücadele edecek

Turnuvanın bir sonraki gününde Özbekistan millî takımı madalya koleksiyonunu daha da zenginleştirebilir:

  • Hojiakbar Qo‘chqorov (55 kg): Repesaj müsabakalarının galibiyle doğrudan bronz madalya için mindere çıkacak;

  • Behruzbek Aliyev (72 kg): Repesaj sonuçlarının ardından belli olacak rakibiyle doğrudan üçüncülük için mücadele edecek;

  • Faxrikamol Komiljonov (97 kg): Bronz madalya yolunda önce repesaj karşılaşmasında Japon Ryosey Katamtsu ile karşılaşacak.

Bratislava minderlerinde Özbek güreş okulunun parlak potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriliyor.

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Quvonchbek IsmoilovBratislavaÖzbekistanSlovakya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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