OnePlus 12 sahipleri akıllı telefonlarının bozulduğundan şikâyet ediyor

Tanınmış teknoloji içeriden bilgi kaynağı Abishek Yadav’ın sosyal medyadaki paylaşımlarına dayandırılan haberlere göre, son dönemde OnePlus 12 amiral gemisi akıllı telefonlarında anakartla ilgili ciddi arızalar artış gösterdi. Bu durum, pahalı cihazları kullananlar arasında haklı bir endişeye yol açıyor; zira donanımdaki bu tür kusurlar, cihazın tamamen çalışamaz hâle gelmesine neden olabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İçeriden bilgi kaynağı, kendi sayfasında bu sorunun giderek yaygınlaştığını belirterek kullanıcılara şimdilik yazılım güncellemelerini yüklememelerini tavsiye etti. Ayrıca OnePlus’ın ortaya çıkan durumla ilgili hızlı bir şekilde harekete geçmesini umduğunu ifade etti. X sosyal ağındaki yorumlarda diğer kullanıcılar da benzer sorunlarla karşılaştıklarını doğruladı.

Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar

Çevrim içi tartışmalarda, yalnızca OnePlus 12 sahiplerinin değil, OnePlus 12R kullanıcılarının da arızalardan etkilendiği ortaya çıktı. Kullanıcılardan biri, ekranın titremesiyle başlayan sorunun daha sonra ekranın tamamen kapanmasına yol açtığını yazdı. Servis merkezinde ekran değiştirilmesine rağmen arıza tekrarladı ve uzmanlar asıl nedenin anakartta olduğunu belirtti.

Şikâyetlerin çoğunun özellikle sistem güncellendikten sonra başladığı vurgulanıyor. Bazı müşteriler, teşhis sonrasında anakartı doğrudan değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtirken, diğerleri akıllı telefonun aşırı ısınmasından ve anormal çalışmasından şikâyet ediyor.

Gelecekteki sonuçlar ve beklentiler

Şu aşamada teknoloji meraklıları ve bu markanın hayranları, üreticiden resmî bir açıklama ve arızaların giderilmesine yönelik net bir plan bekliyor. Donanım hataları doğrulanırsa şirket, çok sayıda garanti kapsamlı onarım gerçekleştirmek veya cihazları değiştirmek zorunda kalabilir.

Uzmanlar, bu teknik sorunlar karşısında kullanıcıların dikkatli olmalarını, şüpheli güncellemeleri yüklemekten kaçınmalarını ve sorun ortaya çıktığında derhâl yetkili servis merkezlerine başvurmalarını tavsiye ediyor.