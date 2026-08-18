Yeniden evlendi: Roberto Carlos'un eşi kim ve düğün ne zaman gerçekleşti?

Dünya futbolunun efsanesi, Brezilya millî takımının ve Madrid'in «Real» kulübünün eski yıldızı Roberto Carlos'un özel hayatı yeniden kamuoyunun ve sosyal medyanın gündemine oturdu. İspanya'da faaliyet gösteren, Fas kökenli tanınmış futbol menajeri Suhayla At Tohiri ile evlendiğini gösteren fotoğraflar geniş yankı uyandırıyor.

17 Ağustos'tan itibaren çiftin düğün kıyafetleriyle çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi ve birçok taraftar törenin dün gerçekleştiği sonucuna vardı. Ancak olayların gerçek seyri biraz farklıydı.

«Düğün dün olmadı»: Sky News Arabia'nın ayrıntıları

Yayılan fotoğraflar ve törenin zamanlamasıyla ilgili uluslararası kaynaklar konuya açıklık getirdi:

İlk haberler: Sky News Arabia'nın bildirdiğine göre Roberto Carlos ile Suhayla At Tohiri'nin resmî nikâh töreniyle ilgili ilk bilgiler, bu yılın ocak ayında yayımlanmıştı;

Kapalı tören: Şu anda sosyal medyada yeniden popüler olan düğün fotoğrafları ise temmuz ayında, dar bir çevrede ve aile üyelerinin katılımıyla düzenlenen özel, kapalı bir tören sırasında çekildi.

Futbol dünyasında yeni ittifak

Roberto Carlos'un tercihinin futbol çevresiyle bağlantılı olması tesadüf değil:

Suhayla At Tohiri İspanya futbol piyasasında kendine yer edinmiş, birçok transfer ve hukuki süreci yöneten deneyimli bir futbol menajeri olarak tanınıyor;

Dünya şampiyonu Carlos, kariyerini sonlandırdıktan sonra da uluslararası futbol projelerinde ve diplomasisinde aktif rol almaya devam ediyor.

Böylece sosyal medyada yeniymiş gibi yorumlanan düğün fotoğraflarının, aslında birkaç ay önce kurulan sağlam bir ailenin kapalı kutlamasından görüntüler olduğu ortaya çıktı.

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