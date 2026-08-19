José Mourinho, Kylian Mbappé'nin antrenmanlardaki performansına hayran kaldı

·4·Spor
José Mourinho, Kylian Mbappé'nin antrenmanlardaki performansına hayran kaldı

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Fransız forvet Kylian Mbappé'nin sezon öncesi kampına planlanandan önce katılmasından memnun olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız futbolcunun olağanüstü yeteneğini ve profesyonel yaklaşımını övdü. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre Kylian Mbappé, tatilini kısaltarak Valdebebas'taki takım kampına planlanandan önce döndü ve yeni sezon hazırlıklarına başladı. Deneyimli Portekizli teknik adam, dünya çapındaki forvetin günlük antrenmanlarını takip etme fırsatından duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Stratosferik seviyede beceri

İspanya'nın El Chiringuito televizyonuna verdiği röportajda José Mourinho, 27 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardaki sıra dışı özelliklerinden övgüyle söz etti. Mourinho'ya göre Fransız forvetin sahadaki hareketleri insanı gülümsetiyor.

«Mbappé gerçekten inanılmaz bir seviyede oynuyor», — diyor Mourinho. — «Antrenmanlarda bazen beni güldürüyor, çünkü olağanüstü iyi. Stratosferik bir seviyede performans gösteriyor».

Profesyonel yaklaşım ve sorumluluk

Teknik direktör, Mbappé'nin tatilini kendi isteğiyle kısaltarak takıma planlanandan önce katılmasını özellikle takdir etti. Bu durumun tüm takım için olumlu bir motivasyon kaynağı olduğu vurgulandı.

Teknik adama göre futbolcunun bu tutumu, işine ne kadar ciddi yaklaştığını gösteriyor: «Benim ihtiyacım olan bağlılık tam olarak bu. Aslında antrenmanlara 14 Ağustos'ta başlayabilecek bir oyuncu, daha 12'sinde geldi. Bu, onun nasıl bir insan olduğunu gösteriyor».

Hatırlanacağı üzere Kylian Mbappé, geride kalan 2025–26 sezonunda Real Madrid formasıyla güven veren bir performans sergileyerek takımın hücum hattındaki en önemli lider haline geldi. Lig maçlarının 31'inde sahaya çıkan Fransız yıldız, rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

José MourinhoKylian MbappéReal MadridLa LigaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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