Manchester City, Nico González’i satmaya hazır mı?

·7·Spor
Manchester City, Nico González’i satmaya hazır mı?

Manchester Cityorta saha oyuncusu Nico González, transfer dönemi kapanmadan takımdan ayrılabilir. 24 yaşındaki İspanyol futbolcuyla Newcastle’ın ilgilendiği ve kulüpler arasında temas kurulduğu bildirildi.

Ancak durumun en ilginç yanı, González’in kendisinin City’de kalmak istemesi.

Newcastle, González’i neden istiyor?

Newcastle, merkez orta saha hattını güçlendirmeyi planlıyor. Kulüp, Sandro Tonali ve Bruno Guimarães’in ayrılmasının ardından bu pozisyonda deneyimli bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor.

İngiliz kulübü, González’i bu pozisyon için öne çıkan adaylardan biri olarak görüyor.

González’in deneyimi ve Premier Lig’deki maç tecrübesi, onu Newcastle için cazip bir aday hâline getiriyor.

City onu neden satmak istiyor?

Manchester ekibi ise González’in transferinden elde edilecek geliri kadroyu daha da güçlendirmek için kullanma seçeneğini değerlendiriyor.

Özellikle kulübün:

  • Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernández’in;

  • Lille oyuncusu Ayyoub Bouaddi’nin

transferlerini finanse etmeyi planladığı bildiriliyor. Başantrenör Enzo Maresca da City’nin transfer piyasasında aktif olmaya devam edeceğini açıkladı.

González’in kendisi ayrılmak istemiyor

Durumu karmaşıklaştıran en önemli unsur, futbolcunun tutumu.

González Manchester City’dekalarak Enzo Maresca yönetiminde kendini göstermek istiyor. Bu nedenle kulüp onu satma ihtimalini değerlendirirken futbolcunun onayı da önemli olacak.

City, González için ne kadar ödedi?

İspanyol orta saha oyuncusu, Şubat 2025’te Porto’dan Manchester City’ye transfer oldu. Transfer bedelinin yaklaşık 60 milyon avro olduğu belirtildi.

González, City formasıyla tüm kulvarlarda 59 maça çıktı ve 4 gol attı.

Gösterge

Bilgi

Futbolcu

Nico González

Yaş

24

Pozisyon

Merkez orta saha

Mevcut kulübü

Manchester City

Önceki kulübü

Porto

City’ye transferi

2025

Transfer bedeli

Yaklaşık 60 milyon avro

City’deki maçları

59

Golleri

4

Artık her şey transfer dönemine bağlı

Manchester City’ninGonzález’i satmaya hazır olduğu ve Newcastle’ın ilgilendiği yönündeki haberler, transfer döneminin sonuna yaklaşılırken durumu daha da alevlendiriyor.

Bir tarafta kadrosunu güçlendirmek için paraya ihtiyaç duyan City, diğer tarafta merkez orta saha oyuncusu arayan Newcastle var. Ancak futbolcunun kendisi Manchester’da kalmak istiyor.

Bu nedenle artık asıl soru şu: González City’de kalıp yeni teknik direktörünün yönetiminde ilk 11’de forma giymek için mücadele mi edecek, yoksa Newcastle’ın teklifi kaderini mi değiştirecek?

Sizce City, González’i satmalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram’da ve sosyal medyada futbolseverlerle paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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