Diyor Imomxo‘jayev dört yıl daha Lig genel direktörü olacak

Diyor Imomxo‘jayev, Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi genel direktörü olarak görevine devam edecek. Lig İcra Komitesi’nin 19 Ağustos’ta düzenlenen toplantısında adaylığı tüm üyeler tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Böylece mevcut yönetici, 19 Ağustos 2026’dan itibaren yeniden dört yıllık görev süresi boyunca Lig genel direktörü olarak görev yapmayı sürdürecek.

Adaylığı 17 Ağustos’ta sunuldu

Diyor Imomxo‘jayev’in Lig başkanlığı için adaylığı 17 Ağustos’ta resmen sunuldu.

Dernek Başkanı Bahodir Qurbonov tarafından imzalanan başvuru, Lig İcra Komitesi’ne gönderildi. Başvuruda, mevcut genel direktörün bir sonraki görev dönemi için onaylanması teklif edildi.

İcra Komitesi oy birliğiyle karar aldı

19 Ağustos’ta Lig İcra Komitesi’nin 8 üyesi konuyu değerlendirdi.

Toplantıya tüm üyeler katıldı. Bazı üyeler ise oylama sürecine uzaktan iştirak etti:

Odil Ahmedov — Kuala Lumpur’dan;

Alisher Yusupov — Kuala Lumpur’dan;

Elbek Samatov — Andican’dan.

Uzaktan katılan üyeler de oylarını kullandı.

Lig İcra Komitesi’nin 8 üyesinin tamamı, Diyor Imomxo‘jayev’in adaylığını oy birliğiyle destekledi.

Imomxo‘jayev’in yeni görev dönemi ne zaman başladı?

Alınan karara göre Diyor Imomxo‘jayev, 19 Ağustos 2026’dan itibaren dört yıl boyunca Lig genel direktörü olarak görev yapacak.

Gösterge Bilgi Aday Diyor Imomxo‘jayev Görev Lig genel direktörü Karar tarihi 19 Ağustos 2026 İcra Komitesi üyeleri 8 kişi Oylama sonucu Oy birliğiyle Yeni görev dönemi 4 yıl

Lig’de yeni bir dönem başlıyor

Imomxo‘jayev’in yeni görev dönemi için onaylanması, Lig yönetiminde istikrarın korunacağı anlamına geliyor. Kendisi önümüzdeki dört yıl boyunca Özbekistan profesyonel futbol müsabakalarını organize etmeye ve Lig’in faaliyetlerini yönetmeye devam edecek.

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