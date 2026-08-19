Everton, Jack Grealish transferi konusunda Manchester City ile temas halinde olduğunu doğruladı

İngiltere kulübü Everton'ın CEO'su Angus Kinnear, Manchester City'nin kanat oyuncusu Jack Grealish'in geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı. BBC Radio Merseyside'a verdiği röportajda Kinnear, Merseyside ekibinin 30 yaşındaki futbolcuyla iletişimi koparmadığını ve yakın ilişkisini sürdürdüğünü doğruladı. Bu açıklama, futbolcunun geleceği hakkında çeşitli söylentilere yol açtı. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Jack Grealish, 2025-2026 sezonunu Goodison Park'ta kiralık olarak geçirerek en iyi performanslarından bazılarını sergilemeye başlamıştı. Ancak ocak ayında ayağından ciddi bir sakatlık geçirmesi, futbolcunun gelişimini sekteye uğrattı. Buna rağmen rehabilitasyon sürecinin kalan bölümünü Manchester City'nin tesislerinde değil, Everton'da geçirmeyi seçmesi, kulüp ile futbolcu arasındaki sıcak ilişkinin bir göstergesi oldu.

Jack Grealish ve Manchester City'nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri

Kinnear'a göre futbolcu, Everton takımının ortamını çok sevdi ve kulüpte kendini rahat hissetti.dedi Everton yöneticisi. Kulüp ayrıca Grealish'in şu anda Manchester City oyuncusu olmasına saygı duyduklarını ve sakatlığının ardından sahalara dönmesinin en önemli konu olduğunu belirtti.

Manchester City'de teknik direktör Enzo Maresca'nın göreve gelmesiyle takımın durumu değişti. Yeni teknik adam yönetiminde futbolcuların ilk 11'deki yerlerini her gün antrenmanlardaki çalışmalarıyla kanıtlamaları gerekiyor. Grealish, Manchester City'nin Arsenal ile oynadığı Community Shield maçında yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Bu da onun hâlâ teknik direktörün planlarında yer aldığını gösteriyor.

Transfer dönemi ve futbolcunun geçmiş başarıları

Goal.com'un haberine göre transfer döneminin kapanmasına kadar her türlü değişiklik yaşanabilir. Maresca, takımda kalmak isteyen ve her gün çalışan futbolcuların forma şansı bulacağını açıkça ifade etti. Buna rağmen rekabetin yoğun olduğu Manchester City'de düzenli forma şansı bulmak Grealish için zorlaşıyor.

Hatırlanacağı üzere Jack Grealish, 2021 yılında Aston Villa'dan 100 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer olmuştu. İngiliz ekibinde 158 maça çıkan Grealish, 17 gol attı ve üç kez Premier League, ayrıca FA Cup ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Everton ile görüşmeler olumlu sonuçlanırsa futbolcu kariyerine yeniden Goodison Park'ta devam edebilir.