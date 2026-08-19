Vogue dergisi 2026’nın en şık köpeğini seçti

·4·Dünya
Vogue dergisi 2026’nın en şık köpeğini seçti

Amerika’nın ünlü Vogue dergisi, 2026’nın en şık köpeğini seçti. Bu yılki Dogue yarışmasında İtalyan tazısı cinsinden Sir Spud adlı köpek birinci oldu. TASS bu konuda bilgi verdi.

Yarışma için köpek sahipleri tarafından binlerce fotoğraf gönderildi. Jüri, eserleri çeşitli kriterlere göre değerlendirdi: Fotoğrafın özgünlüğü, köpeğin karakterinin ne kadar iyi yansıtıldığı ve görüntünün moda dergisi konseptine uygunluğu dikkate alındı.

Sir Spud ise kamera karşısındaki rahat tavrı ve kendine özgü etkileyici bakışlarıyla jüri üyelerinin dikkatini çekti.

Sir Spud, zaferinin ardından hayvanlara adanan Dogue dergisinin kapağında yer alacak. Böylece yalnızca yarışmanın galibi olmakla kalmayıp moda sahnesinin yeni “yıldızı” da olacak.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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