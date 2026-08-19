Garnacho, eşini ve 3 yaşındaki oğlunu sokağa atarak büyük bir tartışmanın merkezinde kaldı

Futbol dünyasında özel hayatla ilgili bir başka sansasyonel ve yürek burkan olay yaşandı: Chelsea'nin oyuncusu olan ve şu anda Aston Villa'da forma giyen Alexandro Garnacho, eski eşi Yeva Garsiya ile ondan olan 3 yaşındaki oğlu Enso'yu yaşadıkları evden çıkardı. Kamuoyunun öfkesini tetikleyen bu olayın ardında hangi dramatik ayrıntılar yatıyor?

Kapının önündeki çocuk: İnterneti sarsan fotoğraf

İspanyol Yeva Garsiya, sosyal medya hesabında kilitli, devasa demir bir kapının önünde tek başına duran 3 yaşındaki oğlunun siyah-beyaz fotoğrafını paylaşarak yürekleri burkan şu sözleri yazdı:

"Bir gün oğlumla birlikte hayatımızı yeniden kurmaya başladığımız evimize veda etmek zorunda kalacağımızı hiç düşünmemiştim. Her şey değiştikten sonra, iki kişilik bir aile olarak ilk adımlarımızı tam da burada atmıştık. Şimdi ise eşyalarımızı toplayıp gitmek zorundayız. Bu bizim isteğimiz değil, başkalarının aldığı acımasız kararların sonucu.", dedi futbolcunun eski eşi Yeva Garsiya.

Tartışmaların merkezindeki futbolcu ve olayın ayrıntıları

Gösterge Ayrıntılar ve bilgiler Futbolcu Alexandro Garnacho (22 yaşında, kanat oyuncusu) Hukuki statüsü Chelsea oyuncusu, Aston Villa'da kiralık Mağdur taraf Eski eşi Yeva Garsiya ve 3 yaşındaki oğlu Enso Yaşanan olay Anne ve çocuk, yaşadıkları evden zorla çıkarıldı Kamuoyu tepkisi Futbolcunun davranışı sosyal medyada sert şekilde kınanıyor

Özel hayattaki kriz ve kariyere yönelik tehdit

Garnacho ile Yeva Garsiya'nın ilişkisi daha önce de yara almış ve ikili ayrı yaşamaya başlamıştı. Ancak küçük çocuk sahibi bir annenin aniden evsiz bırakılması, çok sayıda futbolseverin ve kamuoyu aktivistinin sert tepkisine neden oldu. Uzmanlara göre, bu tür sansasyonel özel hayat krizleri futbolcunun kulüpteki ruh hâlini ve kariyerini ciddi biçimde olumsuz etkileyebilir.

Sizce futbol yıldızlarının kendi çocuklarına ve eski ailelerine bu şekilde davranması, onların spordaki itibarını nasıl etkiler?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol dünyasındaki sansasyonel gelişmelerden haberdar olmak için bu haberi arkadaşlarınızla paylaşın!