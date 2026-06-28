James Rodriguez: “41 Yaşında Böyle Bir Fiziksel Durum Gerçek Bir Örnek”

·65·Spor
James Rodriguez: “41 Yaşında Böyle Bir Fiziksel Durum Gerçek Bir Örnek”

Dünya Kupası kapsamında Kolombiya ve Portekiz milli takımları arasında oynanan karşılaşma, sadece sahadaki mücadeleyle değil, aynı zamanda iki eski dostun buluşmasıyla da hafızalara kazındı. Real Madrid'in eski yıldızları James Rodriguez ve Cristiano Ronaldo, Miami'deki maçtan sonra birbirlerine duydukları derin saygıyı ve dostluk bağlarını bir kez daha gözler önüne serdiler. Goal.com'un haberine göre.

Grup aşamasının belirleyici maçında takımlar 0-0 berabere kaldı. Bu sonuç Kolombiya'nın G grubunda 7 puanla liderliğini sürdürmesini sağlarken, Portekiz 5 puanla ikinci sıradan play-off turuna yükseldi. Ancak karşılaşmanın asıl olayı, iki kaptanın maç öncesindeki ve devre arasındaki samimi sohbeti oldu.

Sahadaki Dostluk ve Hayranlık

Marca'nın haberine göre, maç başlamadan önce Rodriguez, Ronaldo'ya şakayla karışık "yaşlı adam" diye hitap etmiş, Portekizli yıldız ise onu "kardeşim" diyerek kucaklamış. Dostlukları, 2014 yılında James'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından başlamıştı. Kolombiyalı futbolcunun sözlerine göre, Ronaldo'nun evine sık sık konuk olmuş ve aralarında çok güçlü bir bağ kurulmuştu.

Maç sonrası ESPN'e verdiği röportajda James Rodriguez, eski takım arkadaşı hakkında heyecanla konuştu. Özellikle Ronaldo'nun 41 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey performans sergilemesine ve fiziksel formunu korumasına dikkat çekti.

“Uzun süre konuştuk. O, Real Madrid dönemindeki en yakın dostum ve harika bir insan. 41 yaşındaki fiziksel durumuna bakın, neler başardığını görün. O herkes için gerçek bir örnek ve büyük bir sporcu. Ona çok büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum,” diye belirtti Rodriguez.

Yıllar Geçse de Sönmeyen Yetenek

Şu anda Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da, James Rodriguez ise ABD'nin Minnesota takımında forma giyse de, mesafe dostluklarını etkilemedi. Goal.com'un verilerine göre, Portekizli forvet hala dünya futbolunun en prestijli turnuvalarında liderlik etmeye devam ediyor ve bu durum onun profesyonelliğine olan hayranlığı daha da artırıyor.

Bu karşılaşma, Cristiano Ronaldo'nun sadece sahadaki başarılarını değil, aynı zamanda takım arkadaşları arasında ne kadar büyük bir saygınlığa sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Futbolseverler için bu iki yıldızın birlikteliği, şüphesiz Real Madrid'in “altın çağını” hatırlatan parlak anıları canlandırıyor.

Cristiano RonaldoReal MadridJames RodriguezDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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