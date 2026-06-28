Trump, Messi'yi Pele'den Üstün Tuttu: «Onun Oyununu İzlemek Keyifli»

ABD Başkanı Donald Trump, Lionel Messi hakkında futbol dünyasında büyük tartışmalar yaratabilecek açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki Arjantinli yıldızı efsanevi Pele ile kıyaslayarak oldukça yüksek bir değerlendirme yaptı.

Trump'ın bu sözleri, Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda etkileyici sonuçlar almaya devam ettiği bir dönemde geldi.

«Messi'nin Pele'den bile daha güçlü olduğu söylenebilir»

ABD lideri, Arjantinli futbolcunun sahadaki hareketlerini izlemenin kendisine keyif verdiğini vurguladı.

The Touchline'ın aktardığına göre Trump, «Onu Pele'den bile daha güçlü diyebileceğim tek futbolcu. Messi'nin oyununu izlemek keyifli» ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, futbol tarihinin en büyük oyuncusunun kim olduğu konusundaki tartışmaları daha da alevlendirebilir.

Yedek kulübesinden gelip gol attı

Arjantin, grup aşamasının son maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup etti.

Messi maça yedek kulübesinde başladı. Ancak ikinci yarıda oyuna girerek takımının gollerinden birine imza attı.

Böylece Arjantin, grubu birinci sırada tamamlayarak play-off aşamasına yükseldi.

39 yaşında bile durmuyor

Lionel Messi, bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar 6 gol attı.

Temel istatistikleri:

Kriter Sonuç Yaş 39 2026 Dünya Kupası golleri 6 Grup sonucu 1. sıra Sıradaki aşama Play-off

Yaşı 40'a yaklaşmasına rağmen Messi, Arjantin hücumunun ana kahramanlarından biri olmaya devam ediyor.

Pele mi yoksa Messi mi — hangisi daha büyük?

Pele ve Messi'yi kıyaslamak, futbolun en zor konularından biridir. Farklı dönemlerde, farklı koşullarda ve farklı oyun tarzlarıyla oynadılar.

Ancak Trump tercihini açıkça belirtti: Ona göre, Pele'den bile üstün tutulabilecek tek futbolcu Messi.

Sizce futbol tarihinin en büyüğü kim: Pele mi yoksa Messi mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.