DNA testi 38 yıllık sırrı ortaya çıkardı: İki bebek karıştırılmış

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde, iki erkeğin hayatını kökten değiştiren 38 yıllık sır DNA testiyle ortaya çıktı. 1988'de doğduklarında birbirleriyle karıştırılarak farklı ailelere verildikleri anlaşıldı. Şimdi aileleri, bebeklerin karıştırılmasına izin verdiği gerekçesiyle hastaneye dava açtı.

Olay, 26 Ocak 1988'de Grafton kentindeki Unity Medical Center hastanesinde meydana geldi. Dava dilekçesine göre o gün hastanede yalnızca iki bebek dünyaya gelmişti. Ancak bilinmeyen bir nedenle bebekler, yanlış ebeveynlerle evlerine gönderildi.

Sıradan bir hediye olarak alınan DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

Kyle Baylin, biyolojik ailesini bulmayı hiç planlamamıştı. Noel'deki hediyeleşme için tesadüfen evde yapılabilen bir DNA testi seçti.

Test sonuçları onu bir soy araştırma platformu aracılığıyla biyolojik teyzelerine ulaştırdı. Ardından yeğeni Jeremy Morrison da DNA testi yaptırdı. Sonuç, iki erkeğin aynı aileye ait olduğunu kesin ve inkâr edilemez biçimde gösterdi.

“O sırada zihnim tamamen altüst oldu. Bunun gerçek bir doğumda karıştırılma vakası olduğunu asla hayal edemezdik,” dedi Baylin.

Morrison ise Baylin'in erkek kardeşinin fotoğrafını görür görmez bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti. Adamın görünüşü kendisininkine çok benziyordu.

Üstelik Baylin hâlâ, onu yanlışlıkla Kyle Baylin olarak tanımlayan hastane bilekliğini saklıyor.

Hastane eski belgeleri saklamamış

DNA sonuçları, ailelerin iki yıl önce bildikleri hayat hakkındaki düşüncelerini tamamen değiştirdi. O zamandan beri onlar için pek çok zor soru, duygusal buluşma ve “Ya böyle olmasaydı ne olurdu?” düşüncesi ortaya çıktı.

Kyle'ı kendi çocuğu olarak büyüten Evelyn Newton, onu hâlâ kendi oğlu olarak gördüğünü söyledi. Ancak biyolojik oğluyla yaşayabileceği hayattan mahrum kaldığını hissettiğini de belirtti.

“35 yılı geri getirip telafi etmek mümkün değil. İlk adımlar, araba kullanmayı öğrenmek, evlenmek… Bunların hepsini nasıl telafi edebilirsiniz?” dedi.

Hastane, bebeklerin karıştırıldığını inkâr etmiyor. Ancak yönetimin veya çalışanların hayatları değiştiren bu hataya doğrudan neden olduğunu kanıtlayan hiçbir delil bulunmadığını açıkladı.

Hastanenin açıklamasına göre, aradan yaklaşık 40 yıl geçtiği için olaya ışık tutabilecek tıbbi ve personel kayıtları korunmamış. O dönemde bebekleri kabul eden sağlık ekibinin hiçbir üyesi şu anda hastanede çalışmıyor.

“DNA testi 38 yıllık anıları silemez”

Morrison ise kendisini büyüten ailesine karşı tutumunu değiştirmedi. Elizabeth O'Tul ve Terry Morrison'ı hâlâ ebeveynleri olarak görüyor.

Çocukluğunun mükemmel olmayabileceğini, ancak sevgi gördüğünü, spor yaptığını ve okulda başarılı olduğunu söylüyor.

“Sevildim. Spor yaptım. Okulda başarılı oldum. DNA testi 38 yıllık anılarımı benden alamaz,” dedi Morrison.

Şu anda Colorado Springs'te yaşıyor ve bir rüzgâr enerjisi şirketinde kaynak işleri müfettişi olarak çalışıyor. Bebekler doğduklarında karıştırılmasaydı, muhtemelen biyolojik erkek kardeşi ve babasıyla Kuzey Dakota'daki tahıl çiftliğinde çalışıyor olacaktı.

Biyolojik ailelerle buluşmalar duygusal geçti

Baylin ve Morrison biyolojik ebeveynleriyle görüştü. Bu buluşmaların sıcak geçtiğini, ancak durumun doğal olarak biraz tuhaf olduğunu söylediler.

İki erkek henüz yüz yüze görüşmedi, ancak telefonla iletişim kuruyor. Şimdi her iki aile de yeni ilişkiler aracılığıyla birbirlerine uyum sağlamaya çalışıyor.

Baylin, herkesin daha önce tanımadığı insanları hayatına dâhil etmek zorunda kaldığını ve bunun sosyal açıdan kolay bir süreç olmadığını söylüyor.

Benzer vakalar daha önce de ortaya çıkarıldı

Bebeklerin doğumda karıştırılması nadir görülüyor. Ancak evde yapılan DNA testlerinin yaygınlaşması, bu tür vakaların yıllar sonra ortaya çıkarılma ihtimalini artırıyor.

2024'te Norveç'te iki kadın, doğumda karıştırıldıklarını tespit ederek insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hükümete dava açtı. 2020'de ise 1942'de doğan ve karıştırıldıklarına inanan iki erkek, ABD'deki bir Roma Katolik piskoposluğuna dava açtı.

2018'de Pensilvanya'da yapılan DNA testi, iki kız bebeğin yaklaşık 75 yıl önce karıştırıldığını gösterdi. 2016'da Kanada hükümeti de 1975'te Manitoba'nın kuzeyindeki yerli bir toplulukta iki bebeğin karıştırıldığına dair kanıtların ardından soruşturma başlattı.

Modern teknolojiler bu tür hataları önlüyor

Harvard Tıp Fakültesi bünyesindeki Biyoetik Merkezi'nde ders veren pediatrik onkolog Jonathan Marron'a göre, günümüzde bu tür karışıklıklar neredeyse hiç yaşanmamalı.

Elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin çeşitli eksiklikleri olabilir, ancak bebeklerin doğru şekilde kimliklendirilmesi ve benzer hataların önlenmesi için önemli bir güvenlik mekanizmasıdır.

Avukat Tim O'Keefe, hastaneyle bir yıl boyunca mali bir anlaşmaya varmaya çalıştığını, ancak sonuç alınamayınca dava açıldığını söyledi. Davada ihmal ve tıbbi hata nedeniyle oluşan manevi zararın karşılanması talep edildi.

Morrison bugün gerçeği bilse de kaybedilen 38 yılı geri getirmenin mümkün olmadığını anlıyor.