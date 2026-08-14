Liverpool, Parisli Yıldıza İlgi Gösteriyor Ancak Öncelik Başka

·13·Spor
Liverpool, Parisli Yıldıza İlgi Gösteriyor Ancak Öncelik Başka

İngiltere'nin Liverpool kulübü, yaz transfer döneminin son günlerinde hücum hattını güçlendirmek amacıyla Fransa'ya yöneldi. Paris Saint-Germain'in genç yeteneği Ibrahim Mbaye, Merseyside ekibinin dikkatini çekse de kulübün bir numaralı önceliği olmadığı ortaya çıkıyor. Bu hamle, takımın gelecek sezondaki rekabet gücünü güvence altına alma yolundaki önemli adımlardan biri. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

ixbt.com ve Fransız gazeteci Romain Molina'nın haberine göre Liverpool, Paris Saint-Germain oyuncuları Bradley Barcola ve Ibrahim Mbaye'nin transferini aynı anda değerlendiriyor olsa da bu iki futbolcuya yönelik ilginin düzeyi aynı değil. Molina'ya göre Mbaye, İngiliz kulübünün kısa listesinde yer alıyor ancak bir numaralı tercih değil. Bu durum, genç futbolcunun geleceğine ve transfer piyasasındaki hamlelere yaklaşımı değiştirdi.

Menajer Faktörü Ve Transfer Şartları

Uzmanın belirttiğine göre Ibrahim Mbaye'nin geleceği büyük ölçüde menajeri Jorge Mendes'in hamlelerine bağlı. Mendes, transfer döneminin sona ermesine kadar durumu değiştirmeye çalışmak için nüfuz alanını kullanacak. Ancak Paris Saint-Germain'in belirlediği yüksek bonservis bedeli ve menajerin Liverpool yönetimiyle diğer anlaşmalardaki kadar güçlü ilişkilere sahip olmaması transferi zorlaştırıyor.

Bradley Barcola'nın menajeri Moussa Sissoko ile karşılaştırıldığında Mendes'in yaklaşımı biraz farklı. Sissoko'nun aksine Mendes, futbolcunun kişisel isteklerinden çok kulüpteki bağlantılarına ve kendi çıkarlarına güveniyor. Paris Saint-Germain'in talep ettiği yüksek meblağlar da Liverpool'un bu konudaki temkinli yaklaşımının nedenleri arasında yer alıyor.

Alternatif Seçenekler

Mbaye'yi transfer etmek mümkün olmazsa Liverpool yönetiminin kanat hattı için hazırladığı başka alternatifler de bulunuyor. İzleme ekibi, İngiltere Premier League'i ve Avrupa'nın diğer liglerindeki çok sayıda genç yeteneği yakından takip ediyor.

  • Brighton'dan Yankuba Minteh
  • Lille'den Matias Fernandez-Pardo
  • Bournemouth'tan Rayan
Bu futbolcular Liverpool'un scout departmanı tarafından kapsamlı şekilde analiz edildi ve transfer dönemi kapanmadan önce hücum hattına takviye yapmak için başlıca adaylar olarak öne çıkıyor.

LiverpoolParis Saint-GermainIbrahim MbayeTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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