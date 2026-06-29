Barcelona, Robert Lewandowski'nin yerine Harry Kane seçeneğini değerlendiriyor

·67·Spor
Barcelona, Robert Lewandowski'nin yerine Harry Kane seçeneğini değerlendiriyor

İspanya'nın Barcelona kulübü, hücum hattını güçlendirmek amacıyla beklenmedik ve sansasyonel bir transfer üzerinde çalışmaya başladı. Katalanlar, Almanya'nın Bayern München takımı ve İngiltere milli takımının yıldızı Harry Kane'in temsilcileriyle iletişime geçerek futbolcunun transfer olanaklarını araştırdı. Bu hamle, kulübün ana golcüsü Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılmaya karar vermesinin ardından gerçekleştiriliyor. Goal.com haber veriyor.

Daily Mail'in haberine göre, Robert Lewandowski kariyerine ABD'nin MLS liginde, özellikle Chicago Fire kulübünde devam etmek üzere anlaşmaya vardı. Bu nedenle, Barcelona yönetimi, santrafor pozisyonunu dünyanın en iyi golcülerinden biriyle doldurmayı hedefliyor. 32 yaşındaki Harry Kane, bu pozisyon için ana aday olarak görülüyor.

Transferdeki zorluklar ve mali durum

Şu anda Harry Kane tüm dikkatini 2026 Dünya Kupası'na vermiş durumda. Goal.com'un bilgisine göre, futbolcunun menajerleri Katalanlarla yapılan ilk görüşmede transfer ihtimalini reddetti. İngiliz forvet Münih'teki hayatından memnun ve şimdilik kulübünü değiştirme niyetinde değil. Ancak Barcelona yönetimi bu ret cevabından sonra bile pes etmeye niyetli değil ve turnuva sona erdikten sonra müzakereleri yeniden başlatmayı planlıyor.

Kulübün mali zorlukları herkes tarafından bilinse de, yönetim bu seviyede bir transferi gerçekleştirmek için yaratıcı yollar arıyor. Harry Kane ve Bayern München arasındaki mevcut sözleşmenin bitimine bir yıl kalmış olması, İspanyol devine biraz umut veriyor. Buna rağmen, Alman kulübünün en iyi oyuncusunu kolayca bırakmayacağı açık.

Harry Kane ve rekorları

Harry Kane, Almanya'ya taşındığından beri olağanüstü sonuçlar elde ediyor. Geçen sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıkıp 61 gol atmayı başardı. Ayrıca, İngiltere milli takımı tarihinde Dünya Kupaları'nın en golcü oyuncusu oldu. Şu an Dünya Kupaları'nda attığı 11 gol bulunuyor.

Forvet oyuncusu şu anda Thomas Tuchel yönetimindeki milli takımla play-off aşamasına hazırlanıyor. İngiltere milli takımı son 16 turunda Kongo DR takımıyla karşı karşıya gelecek. Kane röportajında tüm dikkatinin şampiyonaya odaklandığını ve rekorların değil, takım galibiyetinin önemli olduğunu vurguladı.

Özetle, Barcelona için Harry Kane transferi oldukça zor bir görev olarak görünüyor. Eğer Katalanlar İngiliz golcüyü ikna edebilirse, bu son yılların en sansasyonel transferlerinden biri olur. Şimdilik tüm müzakereler Dünya Kupası sona erene kadar durduruldu.

BarcelonaHarry KaneBayern MünchenTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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