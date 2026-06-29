Güney Kore'de futbol krizi: Başkan soruşturma istedi

·63·Spor
Güney Kore'de futbol krizi: Başkan soruşturma istedi

Güney Kore milli takımının 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi ülkede büyük bir tepkiye yol açtı. Başarısız sonuçların ardından sadece teknik direktör istifa etmekle kalmadı, aynı zamanda ülke Başkanı Lee Jae-myung da duruma müdahale etti.

Başkan, milli takımın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığının nedenlerinin resmi olarak araştırılmasını talep etti ve eski teknik direktör Hon Myon Bon'u sert bir dille eleştirdi.

«Sonuç karşısında tamamen şaşkınım»

Lee Jae-myung, milli takımın Dünya Kupası'ndaki sonucunu beklenmedik ve ağır bir darbe olarak değerlendirdi.

Başkan, «Bu sonuç karşısında sadece şaşırmadım, aynı zamanda tamamen şaşkına döndüm» dedi.

Büyük sorumluluk gerektiren makamlara kimlerin atandığının, nihai sonuç üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurguladı.

Başkan teknik direktör seçimini eleştirdi

Lee Jae-myung açıklamasında, personel atamalarıyla ilgili alınan kararlara özel vurgu yaptı.

«Bir kez daha kanıtlandı ki, personel kararları her şeyi belirler. Böyle önemli bir göreve yetersiz bir kişi atandığında, sonuç gün gibi ortadadır» dedi.

Bu sözler, istifa eden teknik direktör Hon Myon Bon'a yönelik açık bir eleştiri olarak kabul edildi.

Güney Kore'nin eksik olan neydi?

Güney Kore, grup aşamasını 3 puanla tamamlayarak grubunda üçüncü sırada yer aldı.

Ancak bu sonuç play-off aşamasına yükselmek için yeterli olmadı. Takım, grubu üçüncü sırada tamamlayan en iyi takımlar arasına giremedi ve turnuvaya erken veda etti.

Gösterge

Sonuç

Toplanan puan

3

Gruptaki sıra

3. sıra

Play-off

Katılamadı

Final sonucu

Turnuvadan ayrıldı

Başarısızlığın nedenleri araştırılıyor

Başkan durumu sadece eleştiriyle sınırlı tutmadı.

«Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı»na şu görevleri verdi:

  • Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın nedenlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi;

  • Hazırlık ve yönetim süreçlerinin analiz edilmesi;

  • Personel kararlarının yeniden gözden geçirilmesi;

  • Gelecekte böyle bir durumun tekrarlanmaması için önlemler geliştirilmesi.

Böylece, Güney Kore milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki sonucu artık bir spor meselesi olmaktan çıkıp devlet düzeyinde bir tartışmaya dönüştü.

Kore futbolunda büyük değişiklikler olacak mı?

Hon Myon Bon'un istifası ve Başkan'ın resmi soruşturma talimatı, Kore futbolunda ciddi reformların başlayabileceğini gösteriyor.

Şimdi temel soru şu: Sorun sadece teknik direktörde miydi yoksa milli takımın yönetim sisteminde de ciddi eksiklikler mi var?

Sizce milli takımın başarısızlığının asıl sorumlusu kim: teknik direktör mü, federasyon mu yoksa futbolcular mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

Güney KoreLee Jae-myungHong Myung-bo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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