Rus Antrenör Özbekistan'daki Teknik Direktör Değişimini Sertçe Eleştirdi

·47·Spor
Rus Antrenör Özbekistan'daki Teknik Direktör Değişimini Sertçe Eleştirdi

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda hiç puan alamayarak grubu sonuncu sırada tamamlaması Rusya'da da tartışmalara yol açtı.

Kaliningrad'ın Baltika kulübü baş antrenörü Andrey Talalayev, milli takımın başarısızlığını Dünya Kupası öncesindeki teknik direktör değişimiyle ilişkilendirdi. Ona göre, eski sistem bozulmuş ve yeni bir oyun tarzı oluşturmak için yeterli zaman kalmamıştı.

«Bu çok büyük bir başarısızlık»

Talalayev, Özbekistan milli takımının grup aşamasındaki rakamlarına dikkat çekti.

Milli takım üç maçta 2 gol atıp kalesinde 11 gol gördü. Ayrıca tek bir puan bile toplayamadı.

«2:11'lik gol oranı ve sıfır puan. Kadrosunda Husanov, Fayzullayev ve Shomurodov gibi futbolcular olan bir takım için bu çok büyük bir başarısızlık», dedi Rus uzman.

Kadroda tanınmış futbolcular vardı

Rus antrenör, Özbekistan kadrosunda uluslararası düzeyde tanınan futbolcuların bulunduğunu özellikle belirtti.

Şu oyuncuları zikretti:

Talalayev'e göre, böyle futbolculara sahip bir takımdan grup aşamasında daha onurlu bir sonuç beklenebilirdi.

«Eski sistemi yok ettiler»

Baltika baş antrenörü, Özbekistan'ın başarısızlığını sadece futbolcuların bireysel seviyesine bağlamadı.

Asıl sorunun, teknik direktör değişiminden sonra takımdaki sistemin ve karşılıklı bağların kaybolması olduğunu vurguladı.

«İşte size teknik direktör değişiminin sonucu. Eski sistemi yok ettiler, yenisini ise kurmaya vakit bulamadılar», şeklinde aktardı Sport-Express, Talalayev'in sözlerini.

Bu görüşü, Dünya Kupası öncesinde baş antrenörü değiştirme kararının ne kadar doğru olduğu konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki sonucu

Milli takım grup aşamasında üç maça çıktı ve hepsinde mağlubiyet yaşadı.

İstatistik

Sonuç

Oynanan maçlar

3 maç

Toplanan puan

0

Atılan goller

2 gol

Yenilen goller

11 gol

Gruptaki sıra

Sonuncu sıra

Böylece Özbekistan, tarihindeki ilk Dünya Kupası macerasını grup aşamasında noktaladı.

Sorun antrenörde miydi yoksa zaman mı yetmedi?

Talalayev'in açıklaması, milli takımın Dünya Kupası katılımını değerlendirirken önemli bir soruyu daha gündeme getirdi.

Yeni antrenörün takımı kendi fikirleri doğrultusunda hazırlamak için zamanı mı yetmedi, yoksa milli takımın eksiklikleri çok daha mı derindi?

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar ABD, Kanada ve Meksika sahalarında düzenleniyor.

Sizce Özbekistan'ın başarısızlığının ana sebebi teknik direktör değişimi miydi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

ÖzbekistanAndrey TalalaevBaltikaEldor ShomurodovKhusanov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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