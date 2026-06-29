Kechinov, Cannavaro atamasını eleştirdi: "Bu biraz garip görünüyor"

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansının ardından teknik direktör değişikliği yeniden tartışmaların merkezine oturdu. Spartak Moskova'nın eski orta saha oyuncusu Valeriy Kechinov, Fabio Cannavaro'yu göreve getirme kararının mantıklı görünmediğini belirtti.

Ona göre, milli takımı Dünya Kupası'na taşıyan Timur Kapadze, turnuvada da takımın başında olmalıydı.

«Takımı oraya taşıyan antrenör görevden alındı»

Kechinov, federasyonun turnuva öncesi aldığı kararı anlamanın zor olduğunu vurguladı.

«Takımı Dünya Kupası'na çıkaran teknik direktör görevden alınıyor ve yerine bu yola neredeyse hiç katkısı olmayan, ancak ismi büyük bir yıldız antrenör geliyor; bu biraz garip görünüyor» dedi.

Eski futbolcuya göre Kapadze, eleme aşamasında takımla çalışarak oyuncuları tarihi bir başarıya ulaştırmıştı.

Cannavaro'nun büyük ismi yeterli olmadı mı?

Fabio Cannavaro, futbolculuk kariyerinde İtalya ile Dünya Kupası'nı kazanmış ve Altın Top ödülünü almış ünlü bir isimdir.

Ancak Kechinov'a göre büyük bir isim ve geçmişteki başarılar, yeni bir takımda hızlı sonuç garantisi vermez. Özellikle de antrenöre kendi fikirlerini uygulaması ve oyuncuları daha iyi tanıması için yeterli zaman verilmediyse.

Özbekistan neden gruptan çıkamadı?

Kechinov, milli takımın turnuvaya erken veda etmesinde birkaç faktörün etkili olduğunu belirtti.

Temel nedenler olarak şunları sıraladı:

oyuncu kalitesindeki fark;

büyük turnuva deneyimi eksikliği;

psikolojik baskı;

yeni antrenöre uyum sağlama zorlukları

gibi hususlara değindi.

Dünya Kupası'nda rakipler hataları hemen cezalandırır. İlk kez turnuvaya katılan bir takım için psikolojik baskı da çok yüksek olabilir.

Üç maçta da mağlubiyet

Özbekistan milli takımı, grup aşamasında oynadığı üç maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve puan toplayamadı.

Gösterge Sonuç Oynanan maçlar 3 maç Galibiyet 0 Beraberlik 0 Mağlubiyet 3 maç Sonuç Turnuvadan elendi

Böylece milli takımın tarihindeki ilk Dünya Kupası macerası grup aşamasında sona erdi.

Temel soru hala cevapsız

Milli takımın turnuva sonucundan sonra futbol kamuoyunda şu soru sıkça tekrarlanıyor: Kapadze'ye şans verilseydi sonuç farklı olur muydu?

Buna kesin bir cevap vermek zor. Ancak Kechinov'a göre, elemelerde çalışan sistemi turnuva arifesinde değiştirmek takımı olumsuz etkilemiş olabilir.

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