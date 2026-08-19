“Dünyada eşi benzeri yok!”: Flick, Barcelona’ya gelen Rodri’nin gerçek gücünü açıkladı

·8·Spor
“Dünyada eşi benzeri yok!”: Flick, Barcelona’ya gelen Rodri’nin gerçek gücünü açıkladı

“Altın Top” sahibi Rodri’nin “Manchester City”den Katalonya’ya transferi tüm futbol kamuoyunu şaşkına çevirdi. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, bu süper transfere bizzat yorum yaparak İspanyol orta sahanın takıma neler katacağını büyük bir heyecanla anlattı. Alman teknik adam Rodri’nin hangi özelliklerini özellikle övdü?

“Hepimiz yüzde 100 inandık”: Flick’ten gündem yaratan itiraf

Flick, Rodri’yi kadroya katmanın Katalonya dev kulübü için eşsiz bir fırsat olduğunu ve yönetimin bu konuda en ufak bir şüphe bile taşımadığını vurguladı:

"Onu takıma getirmek bizim için büyük bir fırsattı. Bu nedenle transfere yüzde 100 inandık, çünkü o harika bir futbolcu. Bence şu anda dünyanın en iyi ön liberosu. Oyunu tamamen kontrol ediyor, savunmaya yardımcı oluyor ve hava toplarında da kusursuz. Rodri, yanında oynayan her takım arkadaşının seviyesini yükseltiyor," dedi Hansi Flick.

Rodri ve Barcelona: Sözleşme detayları ve başarılar

Gösterge

Futbolcu bilgileri ve anlaşma şartları

Futbolcu / Yaş

Rodri (30 yaşında, ön libero)

Eski kulübü

“Manchester City” (İngiltere)

Sözleşme süresi

30 Haziran 2030’a kadar

En büyük bireysel ödülü

2024 Altın Top (Ballon d’Or) sahibi

Resmî açıklama tarihi

18 Ağustos

Katalonya’da şampiyonluk temeli

2024’te dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Rodri’nin gelişiyle, Flick’in orta saha merkezindeki taktik planının temel taşının oluşması bekleniyor. Ön libero bölgesindeki istikrar, pres karşısındaki direnci ve oyun görüşü, Barcelona’yı yalnızca La Liga’da değil, Şampiyonlar Ligi’nde de en büyük favorilerden biri haline getirebilir.

Sizce Rodri’nin transferi, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona’yı Avrupa’nın zirvesine taşıyabilir mi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Barcelona’nın sıkı taraftarlarıyla bu önemli haberi hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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