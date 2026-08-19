“Maresca’nın gizemli kararı”: Khusanov’un alışılmadık pozisyona geçirilmesinin nedeni ortaya çıktı

·5·Spor
“Maresca’nın gizemli kararı”: Khusanov’un alışılmadık pozisyona geçirilmesinin nedeni ortaya çıktı

Manchester City’ninyeni sezondaki ilk resmi maçı olan İngiltere Süper Kupası’nda Arsenal’e karşı alınan 0-3’lük ağır yenilgi, kulüp çevresinde büyük tartışmalara yol açtı. Yeni teknik direktör Enzo Maresca’nın geçen sezon “şehirli” takımın en iyi stoperine dönüşen Abdukodir Khusanovu neden sağ kanada yerleştirdiği birçok taraftarı şaşırtmıştı. Bu beklenmedik taktik kararın arkasında hangi olağanüstü durum yatıyordu?

Maç öncesi şok sakatlık: Khusanov neden kanada geçti?

Britanya’nın saygın kaynakları olan esteemedkompany.com ve The Sun gazetesinin aktardığına göre Khusanov’un kanatta oynaması, Maresca’nın önceden planladığı bir deney değil, zorunlu bir hamleydi:

“Arsenal maçından önce yapılan ısınma çalışması sırasında takımın asıl sağ beki Matheus Nunes beklenmedik şekilde sakatlandı. Durum o kadar ciddiydi ki sağlık ekibi Portekizli futbolcuyu uzun süre teselli etmek zorunda kaldı. Bunun sonucunda Maresca, Abdukodir Khusanov’u acilen sağ bekte oynatmak zorunda kaldı.”, - The Sun gazetesi muhabiri Oli Gamp.

Khusanov ve Manchester City’ninsavunma hattındaki durum

Gösterge

Durum ve ayrıntılar

Süper Kupa sonucu

Arsenal – Manchester City (3-0)

Khusanov’un pozisyonu

Sağ bek (zorunlu acil değişiklik)

Nunes’in durumu

Antrenmanda yaşanan beklenmedik sakatlık, iyileşme sürecinde

Sonraki maç

Premier Lig’in 1. haftasında Bournemouth’a karşı

Khusanov’un geçen sezonki statüsü

Kulübün en iyi 3 oyuncusundan biri (stoper olarak)

Premier Lig başlangıcı öncesi büyük sınav: Bournemouth’a karşı kim oynayacak?

Khusanov geçen sezon da başlangıçta kanatta oynayıp daha sonra merkeze döndükten sonra City’nin en güvenilir futbolcularından biri olarak kabul edilmişti. Ancak Süper Kupa maçında kanatta kendisini tam anlamıyla gösterememesi uzmanlar tarafından not ediliyor:

“Matheus Nunes, Bournemouth karşısındaki ilk hafta maçına kadar tamamen iyileşemezse Enzo Maresca, Abdukodir Khusanov’u yeniden sağ bekte oynatmak zorunda kalacak. Teknik direktör, 2026/2027 sezonunun daha başında ciddi bir kadro sorunuyla karşı karşıya.”, - esteemedkompany.com uzmanı Adam Marrett.

22 yaşındaki Özbek savunmacının Premier Lig’in yeni sezonundaki asıl pozisyonu, Nunes’in iyileşme hızına ve Maresca’nın sonraki kararlarına doğrudan bağlı görünüyor.

Sizce Abdukodir Khusanov stoperde mi daha faydalı, yoksa yeni teknik direktör yönetiminde kanatta da kendisini gösterebilir mi?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu özel bilgiyi futbolsever arkadaşlarınıza ulaştırın!

Manchester CityArsenalAbduqodir HusanovEnzo MarescaBournemouth
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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