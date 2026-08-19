Kuleba, Moskova ile müzakerelerin neden başarısız olduğunu açıkladı

·14·Dünya
Kuleba, Moskova ile müzakerelerin neden başarısız olduğunu açıkladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış müzakerelerine dair diplomatik umutlar suya düştü. Ukrayna’nın eski dışişleri bakanı Dmitriy Kuleba, uluslararası toplumu alarma geçiren bir açıklama yaparak diyalog için tek fırsat penceresinin tamamen kapandığını duyurdu. Bu önemli diplomatik fırsatı aslında kim ve neden kaçırdı?

ABD seçimleri ve Putin’in gizli planları

«Novini Live» yayınına verdiği röportajda Dmitriy Kuleba, ABD’deki iç siyasi süreçlerin ve seçim öncesi kaygıların Rusya’ya baskı uygulanmasını engellediğini vurguladı:

"Cumhurbaşkanımızın daha önce açıkladığı istihbarat verileri, Putin’in seçimlerden sonra gizli ya da açık bir seferberlik planladığını gösteriyor... Onların mantığı yalnızca zafer kazanmak. Müzakere ihtimali bir ay önce sona erdi ve durumun nereye gittiğini göremiyorum", dedi Dmitriy Kuleba.

Kuleba’ya göre Washington gerekli diplomatik baskıyı zamanında uygulamaya koymadığı için durum artık tamamen farklı bir yöne evrildi.

Müzakereler ve seferberlik konusunda tarafların tutumu

Konu

Ukrayna tarafı (Kuleba / Zelenskiy)

Rusya tarafı (Medvedev / Kremlin)

Barış müzakereleri

Diplomatik fırsatın bir ay önce kaçırıldığını düşünüyor

ABD ve Batı politikaları karşısında diyalog çıkmaza girdi

Seferberlik meselesi

İstihbaratın Putin’in yeni bir seferberlik planını tespit ettiğini öne sürüyor

Seferberliğe hiçbir ihtiyaç olmadığı kesin bir dille vurgulanıyor

Askerî strateji

Zelenskiy, Putin’i savaşı durdurmaya zorlama planını açıkladı

Orduyu yalnızca sözleşmeli askerlerle takviye etme yolunda

Medvedev’in reddiyesi ve Zelenskiy’nin «zorlama» planı

Kuleba’nın seferberlik iddialarına rağmen, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Silahlı Kuvvetlerini sözleşmeli askerlerle takviye etme toplantısında buna hiçbir ihtiyaç olmadığını kesin bir dille açıklamıştı:

"Bir kez daha özellikle vurguluyorum: Seferberliğe hiçbir ihtiyaç yok ve buna gerek duyulmuyor!", dedi Dmitriy Medvedev.

Aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Uluslararası Forumu’nda yaptığı konuşmada, diplomasinin işe yaramaması hâlinde Vladimir Putin’i savaşı durdurmaya zor kullanarak mecbur bırakmaya yönelik özel stratejik planının bulunduğunu bir kez daha hatırlattı.

Sizce taraflar yakın zamanda müzakere masasına dönebilecek mi, yoksa çatışma uzun süre sona ermeyecek bir karşılaşmaya mı dönüştü?

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Dmytro KulebaVladimir PutinVolodimir ZelenskiDmitriy MedvedevABD
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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