«Boğarak öldürme»: Trump, İran’la müzakereleri tamamen durdurma emri verdi

ABD’nin İran’a yönelik jeopolitik stratejisinde beklenmedik ve sert bir dönüş yaşandı: Beyaz Saray lideri Donald Trump, resmi Tahran’la tüm diplomatik temasların derhâl durdurulmasını talep etti. Birkaç gün önce yeni bir anlaşma ihtimalinden söz eden Washington neden birdenbire fikrini değiştirdi ve yeni «boğma planı» neleri öngörüyor?

«Boğarak öldürme stratejisi»: CNN’nin ortaya çıkardığı gizli ayrıntılar

CNN, Beyaz Saray’daki nüfuzlu kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD yönetiminin siyasi müttefiklerini yaklaşımda köklü bir değişiklik yaşandığı konusunda uyardığını bildirdi:

“Beyaz Saray stratejisini «mümkün olduğunca hızlı bir askerî saldırı»dan zaman içinde «Tahran’ı ekonomik ve askerî açıdan boğarak öldürme»ye dönüştürüyor. Trump, üst düzey müzakerecilere İran’la iletişime geçmemeleri talimatını kesin bir dille verdi.” — CNN haberinden

Bu sert talimat, Beyaz Saray’ın ana müzakere ekibine — ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Trump’ın damadı Jared Kushner ve özel temsilci Steve Witkoff’a — doğrudan iletildi.

ABD ve İran arasındaki yeni durumun gerçekleri

Durum ABD’nin tutumu ve alınan önlemler Diplomatik temaslar Tüm müzakereler tamamen durduruldu ve yasaklandı Yeni askerî-siyasi taktik Hızlı saldırı yerine uzun vadeli «boğma» baskısı Müzakere ekibi J. D. Vance, Jared Kushner, Steve Witkoff (faaliyetleri durduruldu) Deniz ablukası İran’a karşı deniz ablukası kesintisiz sürüyor Hürmüz Boğazı’nın durumu Boğaz açık, tüm deniz mayınları imha edildi (Trump’ın açıklaması)

Trump’ın Truth Social’daki kesin yalanlaması

Daha önce Tahran’la gizli diplomatik temasların bulunduğunu ve yeni bir anlaşma imzalanabileceğini söyleyen Trump, şimdi bunu kesin bir dille yalanladı:

“İran İslam Cumhuriyeti’yle hiçbir müzakere veya temas yürütülmüyor; böyle bir şey planlanmış da değil!” — dedi Donald Trump.

Bununla birlikte ABD lideri, Hürmüz Boğazı’nın tamamen Washington’ın kontrolünde olduğunu, mayınların etkisiz hâle getirildiğini ve İran’a karşı deniz ablukasının kesintisiz sürdüğünü ekledi.

Sizce Trump’ın İran’ı «boğarak öldürme» stratejisi Tahran’ı teslim olmaya zorlar mı, yoksa Orta Doğu’da yeni bir savaşın fitilini mi ateşler?

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