Honor dünyanın ilk 2-nm çipli katlanabilir telefonunu hazırlıyor

·1·Teknoloji
Honor dünyanın ilk 2-nm çipli katlanabilir telefonunu hazırlıyor

Akıllı telefon pazarında ileri teknolojilerin hayata geçirilmesi açısından yeni bir dönem başlıyor. ixbt.com’un haberine göre Honor, ilk geniş formatlı katlanabilir akıllı telefonuna en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisini yerleştirmeyi planlıyor. Bu bilgi doğrulanırsa söz konusu cihaz, dünyada 2 nanometrelik tek kristal sisteme sahip ilk katlanabilir cihaz olacak ve bu segmentteki rekabet ortamını kökten değiştirecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sektörün tanınmış duyumcusu SmartPikachu tarafından paylaşılan bilgilere göre şu anda geniş formatlı katlanabilir cihazında Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro çipini aktif olarak test eden tek şirket Honor. Qualcomm’un yeni nesil işlemcisini gelecek ay düzenlenecek geleneksel Snapdragon Summit 2026 etkinliğinde resmen tanıtması bekleniyor.

İleri teknolojik özellikler

Yeni işlemcinin, 3 nm çözümlerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlayan en gelişmiş 2-nm üretim süreci temelinde üretilmesi planlanıyor. Uzmanlara göre bu teknolojik sıçrama, pil kapasitesi ve ısı dağılımı konusunda her zaman ek zorluklarla karşılaşan katlanabilir akıllı telefonlar için büyük önem taşıyor.

İlk bilgilere göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 2+3+3 düzeninde çalışan güncellenmiş sekiz çekirdekli Oryon mimarisine sahip olacak. Cihazın ayrıca AI Frame Fusion teknolojisini destekleyen Adreno 850 grafik hızlandırıcısıyla donatılması bekleniyor. Bu da mobil oyunlarda ve yapay zekâ görevlerinde yüksek performans sağlayacak.

AnTuTu testinde rekor sonuçlar

Sistemin yetenekleri yalnızca mimarisiyle değil, bellek kapasitesiyle de belirleniyor. Çip, yeni nesil LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama formatlarıyla tam uyumlu çalışabilecek. Bu, veri işleme hızını daha da artırarak kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak.

AnTuTu testlerinin ilk sonuçlarına göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi etkileyici bir performans sergileyerek yaklaşık 4,83 milyon puan toplamayı başardı. Honor bu düzeydeki gücü geniş formatlı katlanabilir akıllı telefonuna başarıyla aktarabilirse şirket, bu kategorideki cihazlar arasında mutlak liderlik iddiasında bulunmak için güçlü bir temele sahip olacak.

HonorSnapdragonAkıllı TelefonlarTeknolojilerİşlemciler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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