Özbekistanlı tekvandocular Asya Başkanlık Kupası’nın ilk gününde podyuma çıktı

·13·Spor
Özbekistanlı tekvandocular Asya Başkanlık Kupası’nın ilk gününde podyuma çıktı

Pakistan’ın Lahor kentinde WT tekvandosunun prestijli World Taekwondo President's Cup – Asia uluslararası turnuvası başladı. Kıtanın en güçlü sporcularını bir araya getiren organizasyonun ilk günü, Özbekistan millî takımı için başarılı ve zorlu mücadelelere sahne oldu — temsilcilerimiz hangi sıkletlerde kıta madalyaları kazandı?

İlk gün sonuçları: 4 önemli madalya kazanıldı

Lahor tatamilerinde yaşanan çekişmeli mücadelelerde Özbek sporcular üstün performans sergiledi ve turnuvanın ilk gününde takım hanesine 4 madalya (3 gümüş ve 1 bronz) yazdırdı:

"Millî takımımızın sporcuları final ve yarı final aşamalarına başarıyla ulaşarak Asya’nın önde gelen rakiplerine karşı verdikleri mücadelelerde podyumun üst basamaklarında yer aldı."

Lahor’daki World Taekwondo President's Cup: İlk günün madalya sahipleri

Sıklet

Sporcu

Kazanılan madalya

Kategori

-74 kg

Najmiddin Qosimhojiyev

Gümüş

Erkekler

-62 kg

Diyora Azizova

Gümüş

Kadınlar

+73 kg

Svetlana Saidova

Gümüş

Kadınlar (ağır sıklet)

+87 kg

Marat Mavlonov

Bronz

Erkekler (süper ağır sıklet)

Önümüzde daha zorlu mücadeleler var

Turnuvanın ilerleyen günlerinde Özbekistan millî takımının birçok umut vadeden sporcusu altın madalyalar ve önemli sıralama puanları için tatamiye çıkacak. İlk gündeki başarılı başlangıç, takımımızın genel sıralamada da liderler arasında yer alması için sağlam bir temel oluşturdu.

Sizce millî takımımız Lahor’daki turnuva sona erene kadar kaç altın madalya kazanabilir?

Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu güzel haberi Özbekistan sporunun takipçileriyle hemen paylaşın!

ÖzbekistanLahorPakistanNajmiddin QosimhojiyevDiyora Azizova
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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