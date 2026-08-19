Jamal Musiala kendisinde tespit edilen nörolojik sorun hakkında konuştu

·2·Spor
Jamal Musiala kendisinde tespit edilen nörolojik sorun hakkında konuştu

Bayern Münihli orta saha oyuncusu Jamal Musiala, sezon öncesi hazırlık maçlarında yaşanan endişe verici olayların ardından taraftarlara seslenerek sağlık durumuyla ilgili gerçeği açıkladı. Almanya Milli Takımı oyuncusu, dört gün içinde iki kez sahada bayılmasının ardından tedavi edilebilir bir absans nöbeti teşhisi konulduğunu doğruladı. Bu durum futbol dünyasında ciddi endişelere yol açmıştı ancak futbolcunun açıklaması tabloya açıklık getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

23 yaşındaki futbolcunun salı günü Heidenheim karşısında oynanan maçta ikinci yarıda oyuna girdikten kısa süre sonra yere yığıldığı öğrenildi. Sahadaki oyuncular, sağlık görevlileri Musiala'ya tıbbi müdahalede bulunurken onun etrafında koruyucu bir çember oluşturdu. Bu olay, cumartesi günü RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında yaşanan benzer bir durumun ardından meydana geldi. O karşılaşmada da futbolcu sahayı sersemlemiş halde terk etmişti.

Nörolojik teşhis ve doktor gözetimi

Goal.com ve diğer önde gelen spor yayın organlarının haberlerine göre Jamal Musiala, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara seslenerek bu durumun nörolojik işlev bozukluğuyla bağlantılı olduğunu açıkladı. Futbolcu, nöbetlerin başlangıçta çok korkutucu görünebileceğini ancak artık günlük yaşamının bir parçası haline geldiğini ve tedavi gördüğünü vurguladı.

Futbolcu açıklamasında, bu durumun gelecekteki profesyonel kariyeri için uzun vadeli bir risk oluşturmadığını ve uzmanların gözetiminde bulunduğunu belirtti. Bayern Münih kulübü ve yakınları durumdan tamamen haberdar olup ona her türlü desteği sağlıyor. Musiala, aldığı tıbbi desteğin kalitesinden memnun olduğunu ve geleceğe iyimser baktığını ifade etti.

Kulüp yönetimi ve tıbbi değerlendirmeler

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, salı günkü maçın ardından yaptığı açıklamada kulüp yönetiminin futbolcunun tıbbi geçmişi hakkında tamamen bilgi sahibi olduğunu doğruladı. Doktorlar ve tıbbi uzmanlar, oyuncunun profesyonel futbolu güvenli bir şekilde sürdürmesine izin verdi.

Musiala da sahalara dönmeye hazır olduğunu ve takımın hücum hattındaki görevlerini sürdürmeye devam edeceğini doğruladı. Bayern Münih teknik ekibi, oyuncunun durumunu yakından takip ederek ona destek olmayı sürdürüyor. Bu tür sağlık sorunlarına rağmen futbolcunun iradesi ve profesyonel yaklaşımı taraftarlar tarafından büyük takdir görüyor.

Jamal MusialaBayern MünihAlmanyaFutbolTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Dünyada eşi benzeri yok!”: Flick, Barcelona’ya gelen Rodri’nin gerçek gücünü açıkladı“Dünyada eşi benzeri yok!”: Flick, Barcelona’ya gelen Rodri’nin gerçek gücünü açıkladıBugün, 11:19Mourinho, Kylian Mbappé Hakkında Beklenmedik ve Şaşırtıcı Bir Açıklama YaptıMourinho, Kylian Mbappé Hakkında Beklenmedik ve Şaşırtıcı Bir Açıklama YaptıBugün, 11:11EA Sports FC 27’de Premier Lig futbolcularının reytingleri açıklandıEA Sports FC 27’de Premier Lig futbolcularının reytingleri açıklandıBugün, 10:13“Maresca’nın gizemli kararı”: Khusanov’un alışılmadık pozisyona geçirilmesinin nedeni ortaya çıktı“Maresca’nın gizemli kararı”: Khusanov’un alışılmadık pozisyona geçirilmesinin nedeni ortaya çıktıBugün, 08:59İran’da Özbek lejyonerlerin katkısı: Tractor ve Esteghlal’den dramatik galibiyetlerİran’da Özbek lejyonerlerin katkısı: Tractor ve Esteghlal’den dramatik galibiyetlerBugün, 06:52«Al Nassr» yıldızsız çıktığı maçta 4 gol attı — Félix’ten görkemli resital«Al Nassr» yıldızsız çıktığı maçta 4 gol attı — Félix’ten görkemli resitalBugün, 06:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı