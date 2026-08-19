Jamal Musiala kendisinde tespit edilen nörolojik sorun hakkında konuştu

Bayern Münihli orta saha oyuncusu Jamal Musiala, sezon öncesi hazırlık maçlarında yaşanan endişe verici olayların ardından taraftarlara seslenerek sağlık durumuyla ilgili gerçeği açıkladı. Almanya Milli Takımı oyuncusu, dört gün içinde iki kez sahada bayılmasının ardından tedavi edilebilir bir absans nöbeti teşhisi konulduğunu doğruladı. Bu durum futbol dünyasında ciddi endişelere yol açmıştı ancak futbolcunun açıklaması tabloya açıklık getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

23 yaşındaki futbolcunun salı günü Heidenheim karşısında oynanan maçta ikinci yarıda oyuna girdikten kısa süre sonra yere yığıldığı öğrenildi. Sahadaki oyuncular, sağlık görevlileri Musiala'ya tıbbi müdahalede bulunurken onun etrafında koruyucu bir çember oluşturdu. Bu olay, cumartesi günü RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında yaşanan benzer bir durumun ardından meydana geldi. O karşılaşmada da futbolcu sahayı sersemlemiş halde terk etmişti.

Nörolojik teşhis ve doktor gözetimi

Goal.com ve diğer önde gelen spor yayın organlarının haberlerine göre Jamal Musiala, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara seslenerek bu durumun nörolojik işlev bozukluğuyla bağlantılı olduğunu açıkladı. Futbolcu, nöbetlerin başlangıçta çok korkutucu görünebileceğini ancak artık günlük yaşamının bir parçası haline geldiğini ve tedavi gördüğünü vurguladı.

Futbolcu açıklamasında, bu durumun gelecekteki profesyonel kariyeri için uzun vadeli bir risk oluşturmadığını ve uzmanların gözetiminde bulunduğunu belirtti. Bayern Münih kulübü ve yakınları durumdan tamamen haberdar olup ona her türlü desteği sağlıyor. Musiala, aldığı tıbbi desteğin kalitesinden memnun olduğunu ve geleceğe iyimser baktığını ifade etti.

Kulüp yönetimi ve tıbbi değerlendirmeler

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, salı günkü maçın ardından yaptığı açıklamada kulüp yönetiminin futbolcunun tıbbi geçmişi hakkında tamamen bilgi sahibi olduğunu doğruladı. Doktorlar ve tıbbi uzmanlar, oyuncunun profesyonel futbolu güvenli bir şekilde sürdürmesine izin verdi.

Musiala da sahalara dönmeye hazır olduğunu ve takımın hücum hattındaki görevlerini sürdürmeye devam edeceğini doğruladı. Bayern Münih teknik ekibi, oyuncunun durumunu yakından takip ederek ona destek olmayı sürdürüyor. Bu tür sağlık sorunlarına rağmen futbolcunun iradesi ve profesyonel yaklaşımı taraftarlar tarafından büyük takdir görüyor.