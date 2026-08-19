EA Sports FC 27’de Premier Lig futbolcularının reytingleri açıklandı

EA Sports, geleneksel Reyting Haftası’nı başlatarak «EA Sports FC 27» video oyununun İngiltere Premier Lig’indeki en yüksek reytinge sahip futbolcularının listesini resmen açıkladı. Bu gelişme, dünya genelindeki futbolseverler ve oyun tutkunları arasında büyük tartışma yarattı. Her yıl gerçek hayattaki maç istatistikleri ve performans verileri temel alınarak hazırlanan bu reytingler, taraftarlara yeni sezon öncesinde favori oyuncularının potansiyelini değerlendirme fırsatı sunuyor. Goal.com bildiriyor .

ixbt.com’un haberine göre Manchester City’nin forveti Erling Haaland, 91 genel reytingle ligdeki tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Norveçli golcü, 92 şut, 89 fiziksel güç ve 87 hız puanlarıyla oyunun en güçlü yıldızlarından biri olma konumunu korudu. Onu, kısa süre önce Manchester City’den Barcelona’ya transfer olan İspanyol orta saha oyuncusu Rodri 90 genel reytingle takip etti.

Liderler ve ilk beş

Premier Lig’in en yüksek reytingli futbolcuları arasında diğer büyük kulüplerin temsilcileri de önemli yer tuttu. Manchester United kaptanı Bruno Fernandes 89 genel reyting alırken, 92’lik mükemmel pas puanıyla öne çıktı. Manchester City’nin kalecisi Gianluigi Donnarumma ve Arsenal’in stoperi Gabriel de 89 puanla dikkat çekti.

Arsenal savunmasının lideri Gabriel’in kartında 91’lik savunma puanının yer alması, onun oyundaki en korkutucu stoperlerden biri olduğunu gösteriyor. Arsenal ve Liverpool futbolcuları, yüksek reytingler listesinin önemli bölümünü oluşturuyor. Arsenal oyuncuları David Raya, Declan Rice ve William Saliba, Liverpool savunmacısı Virgil van Dijk ile birlikte 88 genel reyting aldı.

Alt sıralardaki yıldızlar ve rekabet

İlk 10 ile ilk 20 arasındaki sıralamada Bukayo Saka, Alisson ve Ruben Dias gibi deneyimli oyuncular 87 genel reytingle yer aldı. Arsenal orta saha oyuncusu Martin Odegaard ile Chelsea ikilisi Enzo Fernandez ve Moises Caicedo ise 86 puan alan önemli yıldızlar grubunun başını çekiyor.

Uzmanların ve taraftarların dikkatini çeken diğer yetenekli futbolcular da listede yer aldı. Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyökeres, Rayan Cherki ve Florian Wirtz gibi oyuncular da 86 reyting elde etti. Granit Xhaka ise Sunderland formasıyla 85 puan aldı.

EA Sports FC 27’nin resmi tanıtımı yaklaşırken futbol dünyası, bu rakamların ne kadar adil olduğunu ve sahadaki oyunlara nasıl etki edeceğini tartışmayı sürdürüyor. Gerçek maç performanslarından elde edilen verilere dayanan bu tür reytingler, her yıl milyonlarca oyuncu için büyük ilgi uyandırıyor.