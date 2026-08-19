HarmonyOS 6 işletim sistemi 80 milyondan fazla cihaza kuruldu

·1·Teknoloji
HarmonyOS 6 işletim sistemi 80 milyondan fazla cihaza kuruldu

Huawei şirketinin en son geliştirmesi olan HarmonyOS 6 işletim sistemi, küresel teknoloji pazarında önemli bir dönüm noktasına ulaşarak 80 milyondan fazla cihaza başarıyla kuruldu. ixbt.com yayın organının bildirdiğine göre bu platform, Android ve iOS sistemlerinin başlıca rakibi olma yolunda hızla ilerliyor ve kullanıcı sayısını rekor düzeyde artırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Verilere göre Huawei işletim sistemi şu anda 80,12 milyondan fazla cihazda aktif olarak çalışıyor. Sistemin artan popülerliği, yayılma hızında da açıkça görülüyor: yalnızca son altı gün içinde yaklaşık bir milyon yeni cihaz bu ekosisteme bağlandı.

İstatistiklere göre dünya genelinde her gün 170 binden fazla yeni cihaz bu işletim sistemiyle etkinleştiriliyor. Bu istikrarlı ve yüksek büyüme hızı, Çinli teknoloji devinin yıl sonuna kadar 100 milyon cihazlık dönüm noktasına ulaşma hedefi koymasını sağlıyor.

Ekosistemin genişlemesi ve yeni özellikler

Huawei, mobil platformunu geliştirmek için kapsamlı bir strateji uyguluyor. Farklı fiyat segmentlerinde modern akıllı telefonlar üretmesi ve kendi işletim sistemine sahip cihazların kapsamını genişletmesi, şirketin pazardaki konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor.

Yeni sürüm HarmonyOS 6, kullanıcılara tamamen yenilenmiş bir arayüz, yapay zekâ teknolojilerine dayalı gelişmiş işlevler ve güvenlik alanında önemli iyileştirmeler sundu. Ayrıca yazılımın genel performansı önemli ölçüde optimize edilerek kararlı çalışması sağlandı.

Gelecek planları ve beklentiler

Huawei için sıradaki önemli aşamanın HarmonyOS 7 sürümünün tanıtımı olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre yeni nesil sistem, gelecek ay düzenlenecek Mate 90 akıllı telefon serisinin tanıtımıyla aynı anda piyasaya çıkacak.

Yeni platform mevcut büyüme hızını korursa yalnızca alternatif bir çözüm olarak kalmayıp dünya pazarına hâkim olan iki büyük mobil işletim sistemine gerçek bir alternatif ve bağımsız bir seçenek hâline gelmesi bekleniyor.

HuaweiHarmonyOSAndroidiOSTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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