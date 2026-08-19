Ukrayna’nın eski Savunma Bakanı ses getiren bir seçim çağrısında bulundu

Ukrayna siyasi elitinde beklenmedik ve gerçek bir sarsıntı yaratan bir açıklama geldi: Yakın zamanda Savunma Bakanlığı görevinden ayrılan Mihail Fedorov, savaş koşullarında bile ülke yönetimini seçme mekanizmasının oluşturulması çağrısında açıkça bulundu. Sıkıyönetim döneminde iktidar değişimi meselesini gündeme getiren ve kadro politikasını sert biçimde eleştiren eski bakanın asıl amacı ne?

“Ya savaş üç yıl daha sürerse?”: Fedorov’un temel sorusu

Mihail Fedorov, 18 Ağustos’taki video mesajında Ukrayna demokrasisini savaşın sona ermesine süresiz biçimde bağlamanın tehlikeli olduğunu belirtti. Ona göre bu durumda seçim tarihini fiilen Kremlin belirlemiş oluyor:

“Savaş bir, iki veya üç yıl daha sürerse, Rusya’nın Ukraynalıların kendi iktidarlarını ne zaman seçebileceğini belirleme hakkı mı olacak? Bundan eminim: Hayır. Demokrasi Rusya’nın rehinesi hâline gelmemeli!” dedi Mihail Fedorov.

Fedorov, cephedeki askerler, milyonlarca mülteci ve sınır bölgelerindeki oy verme sürecinin son derece karmaşık olduğunu kabul etse de Ukrayna’nın imkânsız görünen işleri başarabileceğini ve uygun bir yasal mekanizma geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fedorov’un açıklaması ve Ukrayna siyasetindeki keskin değişimler

Yön Sorunlar ve eleştiriler Fedorov’un tutumu / Ayrıntılar Seçim meselesi Sıkıyönetim nedeniyle seçimler yasaklandı Savaş devam etse bile seçimler için güvenli bir mekanizma oluşturulması Kadro politikası Profesyonellik yerine “kişisel sadakat” ölçütünün öne çıkma riski Atamalarda sonuç alma ve yetenek öncelikli hâle gelmeli İstifa nedenleri Genelkurmay ile anlaşmazlık (Oleksandr Sırskiy ile anlaşmazlık) 2026 yılının temmuz ayında bakanlıktan ayrıldı; Sırskiy de görevden alındı ve yerine Mihail Drapatiy atandı Sonraki adım Başkanlık hedefleri açıklanmadı 2022’den bu yana üst düzey bir yetkilinin seçimlerle ilgili yaptığı en büyük siyasi çağrı

“Kişisel sadakat değil, profesyonellik”: Hükümet sistemine ağır darbe

Reuters ajansının belirttiğine göre eski Savunma Bakanı’nın açıklaması yalnızca seçimlere değil, Ukrayna’nın devlet yönetimine ve kadro politikasına yönelik ciddi bir saldırı niteliğinde.

“Toplumda, belirli bir göreve atamada adayın profesyonelliği, elde ettiği sonuçlar ve ülkeyi değiştirme yeteneği yerine ‘sisteme kişisel sadakatinin’ temel ölçüt olduğu algısının oluşması devlet için son derece tehlikelidir” dedi Mihail Fedorov.

Fedorov şimdilik gelecekteki başkanlık seçimlerine katılacağını açıkça ilan etmemiş olsa da bu denli sert açıklamaları, Ukrayna siyasi sahnesinde yeni bir muhalif gücün ve güçlü bir siyasi liderin şekillenmekte olduğuna işaret ediyor.

Sizce savaş devam ederken Ukrayna’da başkanlık ve parlamento seçimleri yapılması doğru bir karar mı, yoksa bu durum cephedeki koşulları zayıflatır mı?

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