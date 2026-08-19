Steve McManaman, Real Madrid ve José Mourinho hakkında görüş bildirdi

Real Madrid’in son iki sezonu büyük kupalar kazanamadan tamamlamasının ardından, takıma dönen deneyimli teknik direktör José Mourinho’dan beklenenler futbol kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Goal.com’a özel bir röportaj veren Kraliyet kulübünün eski yıldızı Steve McManaman, Madrid devinin karşı karşıya olduğu içerik ve tarz arasındaki zorlu tercih hakkında görüşlerini paylaştı. Ona göre Portekizli teknik adamdan, ne pahasına olursa olsun yalnızca kazanması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Başkan Florentino Pérez tarafından uygulamaya konulan efsanevi Galácticos politikası artık eskisi kadar öncelikli olmasa da İspanya’nın başkentinde hâlâ yıldızlardan oluşan bir kadro kuruldu. Büyük harcamalar ve yatırımlarla oluşturulan bu takımdan her yıl somut sonuçlar ve kupalar bekleniyor. Özellikle takım, en büyük rakibi Barcelona’dan ligdeki üstünlüğü geri almayı hedefliyor.

Yıldızlarla dolu kadro ve yeni meydan okumalar

Fransız forvet Kylian Mbappé’nin 2024’te Real Madrid’e katılarak Şampiyonlar Ligi ve Ballon d’Or gibi prestijli ödülleri kazanması bekleniyordu. Şimdiye kadar attığı 86 gol ve kazandığı iki Altın Ayakkabı ödülüne rağmen, takımıyla başka önemli başarılar elde edemedi. Ayrıca Vinícius Júnior, transferiyle ilgili kısa süreli söylentilerin ardından kulüple yeni bir sözleşme imzaladı; Jude Bellingham ise 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere Millî Takımı formasıyla en iyi performanslarını sergiledi.

Tüm bunların yanı sıra, kulübe katılan yetenekli Fildişi Sahilli genç Yan Diomande’nin 140 milyon avroluk transferi de dikkat çekiyor. Yıldızlardan oluşan bu kadroya, ezeli rakipler üzerinde hâkimiyet kurma görevi verildi. José Mourinho, Madrid kulübündeki önceki döneminin sona ermesinden 13 yıl sonra, tam da bu görevi yerine getirmek için Santiago Bernabéu’ya döndü.

Sonuç, tarzdan daha mı önemli?

Goal.com muhabirinin, eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörünün iç sahada ve uluslararası arenadaki son başarısızlıkların ardından güzel futbol oynama baskısından ne ölçüde uzak olduğu yönündeki sorusuna Steve McManaman kendine özgü bir yanıt verdi. McManaman, Fabio Capello’nun bir dönem İspanya şampiyonluğu kazanmasına rağmen, her maçta alınan 1-0’lık minimal galibiyetler nedeniyle taraftarlar tarafından ıslıklandığını hatırlattı.

McManaman’a göre Real Madrid seviyesindeki kulüpler için sonuç her zaman ilk sırada gelir: "Bence Real Madrid söz konusu olduğunda küçük bir fark var. Daha zor yenilen, durmaksızın koşan ve büyük özveriyle çalışan bir takım hâline gelmeleri gerekiyor. Kötü oynuyor olsanız bile sürekli koşmalı ve takım arkadaşlarınıza yardım etmelisiniz". Bu unsurların kulüp için temel gereklilik olduğu vurgulandı.