İnternette gerçek insan mumyaları tehlikeli biçimde satılıyor

İnternet mağazalarında ve açık artırma sitelerinde gerçek insan mumyalarının satıldığı ortaya çıktı. Bazı durumlarda bunlar normal posta yoluyla gönderildi. Uzmanlar ise bu tür satışların biyolojik ve kimyasal riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Bu haberi Naked Science bildirdi.

Birleşik Krallık, Litvanya, İtalya ve Avustralya’daki üniversitelerin sağlık, biyoloji, anatomi ve kimya alanlarındaki uzmanları sosyal medya platformları, internet mağazaları ve açık artırma sitelerindeki ilanları inceledi. Araştırmacılar, 2015–2025 yıllarına ait 122 insan kalıntısı ve 6 hayvan kalıntısının yer aldığı ilanı analiz etti.

Satışa çıkarılan bazı mumyalarda mantar enfeksiyonu belirtileri bulunuyordu. Ancak satıcılar alıcıları güvenlik kuralları konusunda uyarmadı.

Uzmanlara göre mumyalamaya özgü kurutma işlemi, tüm biyolojik süreçlerin tamamen durduğu anlamına gelmiyor. Hayatta kalan mikroorganizmalar, uygun olmayan taşıma veya depolama koşullarında yeniden etkinleşebilir. Mantar sporları havaya yayılarak mumyayla çalışan insanlar için risk oluşturabilir.

Mumyalara koruyucu ekipman olmadan dokunuldu

Araştırmacılar 22 vakada insanların mumya kalıntılarına eldiven ve maske olmadan dokunduğunu belirledi. Bu tür koruyucu ekipmanlar yalnızca mikroorganizmalardan değil, mumyalama sırasında kullanılan kimyasal maddelerden korunmak için de gerekli.

Tarihin farklı dönemlerinde cesetleri korumak için arsenik, cıva ve kurşun gibi zehirli maddeler kullanılmış olabilir. Ayrıca bitüm, sedir yağı, natron ve bitkisel reçineler gibi maddelerden de yararlanılmıştır. Bazı bileşikler cilt ve solunum yollarını etkileyebilir.

Bilim insanları, bu araştırmanın sonuçlarının dünya genelindeki mumya kalıntıları pazarına bütünüyle uygulanamayacağını vurguluyor. Ancak araştırma insan mumyalarının internette satılmasının ve taşınmasının belirli riskler oluşturabileceğini gösteriyor.

Daha önce, 1991 yılında Ötztal Alpleri’nde bulunan 5.300 yıllık mumyadamodern ve antik bakteriler tespit edilmişti.