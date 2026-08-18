Chelsea Pedro Neto'nun transfer bedelini sert biçimde artırdı

Londra temsilcisi Chelsea, kanat oyuncusu Pedro Neto'nun transfer değerini sert biçimde artırarak yaklaşık 100 milyon sterlin olarak belirledi. Goal.com ve Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor ve hatta kişisel sözleşme şartları üzerinde anlaşmaya vardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Portekiz milli takımının 26 yaşındaki oyuncusu, 2024 yılında Wolverhampton'dan 54 milyon sterlin karşılığında Stamford Bridge'e transfer olmuştu. Transfer döneminin son haftalarında futbolcunun geleceğiyle ilgili durum iyice kızışırken Londra kulübünün yönetimi, piyasadaki son trendleri dikkate alarak oyuncunun bedelini neredeyse iki katına çıkardı.

Transfer piyasasında yeni trendler

Kulüp yetkilileri fiyat artışını Avrupa'daki diğer büyük transferlerle açıklıyor. Bunlar arasında Real Madrid'in Yan Diomande için ödediği 120 milyon sterlinlik bedel ve Liverpool'un ilgilendiği PSG forveti Bradley Barcola'nın yüksek piyasa değeri de bulunuyor. Piyasadaki bu değişimler, Chelsea yönetiminin kendi şartlarını dayatmasına olanak sağladı.

İngiltere Premier Lig'in büyük kulüpleri uzun süredir futbolcuyu kadrolarına katmayı planlasa da müzakerelerde en aktif taraf Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü oldu. Riyad temsilcisinin Portekizli kanat oyuncusuyla kişisel sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ve onu Orta Doğu'ya taşınmaya ikna ettiği bildiriliyor.

Avrupa devleri için ciddi darbe

Buna rağmen Al-Hilal'in teklif etmesi beklenen yaklaşık 60 milyon avro (yaklaşık 51 milyon sterlin), Chelsea'nin belirlediği devasa bedelin oldukça altında kalıyor. Kulüp futbolcuyu satmaya karar verse bile transfer döneminin kapanmasına az zaman kalması nedeniyle yerine uygun bir oyuncu bulmak zor olacak.

Bu durum Manchester City ve Arsenal'in planlarını ciddi biçimde etkiledi. Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, eski öğrencisini takımın hücum hattına katmak istiyordu. Mikel Arteta da kanatlarını güçlendirmeyi planlıyordu ancak Chelsea'nin bu kadar yüksek talebi nedeniyle Arsenal dikkatini büyük ölçüde savunma hattını güçlendirmeye yöneltiyor.

Suudi Arabistan Pro League'in mali gücü, Avrupa'nın önde gelen takımlarının transfer planlarını bir kez daha değiştirdi. Pedro Neto'nun geleceğinin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi beklenirken oyuncunun menajerleri, Orta Doğu'ya olası transferi konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.