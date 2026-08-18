Manchester United, Bruno Fernandes'i satmayacağını kesin olarak açıkladı

Manchester United kulübü kaptanı ve takımın başlıca yaratıcısı Bruno Fernandes'in geleceği konusunda net bir tutum sergiledi. BBC Sport'un aktardığı bilgilere göre İngiliz kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için gelecek her türlü teklifi reddetmeye hazır ve onu satma konusunda kesinlikle niyeti yok. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son dönemde Portekizli futbolcuya Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin ilgisinin arttığı yönünde haberler çıkmıştı. Özellikle Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra İtalya'nın Juventus ve Milan ekipleri deneyimli oyuncuyu kadrosuna katma seçeneklerini değerlendiriyordu. İstanbul kulübünün 50 milyon avro civarında bir teklif hazırladığı bile belirtilmişti.

Yönetimin geçen yılki hatalardan ders çıkarması

Ancak Old Trafford yetkilileri tüm söylentilere son vererek takımın liderinin satılmayacağını açıkça ilan etti. Bu durum, mevcut yönetimin geçen yılki tutumdan büyük ölçüde farklı olduğunu gösteriyor. Bir yıl önce Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'den gelen yüksek meblağlı teklif konusunda kulüp, karar hakkını futbolcunun kendisine bırakmıştı. Açıklamalara göre Bruno Fernandes o dönemde yönetimin bu tavrından rahatsız olmuş ve kendisini takım için gereksiz hissettiğini itiraf etmişti.

Mevcut durum ise tamamen farklı bir görünüm sergiliyor. Yeni yönetim, kadroyu şekillendirirken Fernandes'i merkezi bir figür olarak görüyor ve onun değerini zamanında anladığını göstermeye çalışıyor. Henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmamış olsa da yönetim, potansiyel alıcılara futbolcunun satılık olmadığını şimdiden bildirdi.

Old Trafford'da kalma arzusu ve taraftarların sevgisi

Futbolcunun Manchester United ile mevcut sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor ve kontratta bu süreyi bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. Sözleşmedeki 57 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin süresinin dolması, transfer piyasasında tüm inisiyatifin İngiliz kulübünde kalmasını sağlıyor. Deneyimli oyun kurucunun kendisi de kariyerine Manchester'da devam etmeyi tercih ediyor.

Geçen hafta Dublin'de Leeds United'a karşı oynanan hazırlık maçında taraftarların gösterdiği sıcak ilgi, Fernandes'in kulüp için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha doğruladı. İngiltere Premier Lig'in yeni sezonu öncesinde Manchester United, kaptanını takımda tutarak projenin istikrarını sağlamayı hedefliyor.