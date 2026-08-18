SpaceX hissedarlarının yapısı belli oldu: Alphabet en büyük dış yatırımcı

·2·Teknoloji
SpaceX hissedarlarının yapısı belli oldu: Alphabet en büyük dış yatırımcı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan resmî bilgilere göre, Elon Musk’a ait SpaceX uzay şirketinin en büyük dış hissedarları belirlendi. ixbt.com’un haberine göre, Google’ın ana şirketi Alphabet, milyarlarca dolarlık payıyla havacılık ve uzay devinin en büyük dış yatırımcısı oldu. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Belgelere göre Alphabet’in yaklaşık 551,2 milyon SpaceX hissesine sahip olduğu ve bunun toplam sermayenin yaklaşık %3,9’unu oluşturduğu görülüyor. Şirketin toplam değeri bugün yaklaşık 1,95 trilyon dolar olarak hesaplandığında, Google’ın ana şirketinin bu paketteki payının yaklaşık 77,2 milyar dolar değerinde olduğu anlaşılıyor.

SpaceX’teki diğer büyük yatırımcılar

Uzayın keşfi ve uydu iletişiminin geliştirilmesi alanlarında büyük başarılara imza atan SpaceX’in sermayesinde başka büyük finans kuruluşlarının da kayda değer payları bulunuyor. Özellikle Fidelity yatırım şirketi, 302 milyon hisseye (%2,2) sahip olarak en büyük ikinci dış yatırımcı konumunda. Bu paketin güncel değeri yaklaşık 42,4 milyar dolar.

İlk üç yatırımcı listesini Gigafund girişim sermayesi fonu tamamlıyor. Fon, 171,8 milyon hisseye veya şirket sermayesinin yaklaşık %1,2’sine sahip. Bu payın piyasa değeri ise yaklaşık 24 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu tür büyük yatırımlar, özel uzay sektörünün geleceğinin ne kadar parlak olduğunu açıkça gösteriyor.

Elon Musk’ın şirketteki rolü ve kontrolü

Dış yatırımcılar milyarlarca dolar yatırım yapmış olsa da SpaceX üzerindeki tam kontrol, şirketin kurucusu ve yöneticisi Elon Musk’ın elinde kalmaya devam ediyor. Musk, sermayenin yaklaşık %42’sine sahip. Ayrıca oy hakkı veren hisselerin neredeyse %80’i Elon Musk’a ait. Bu durum, şirketin stratejisi ve yönetimiyle ilgili tüm temel kararları tek başına almasına olanak tanıyor.

Bilgi için, Alphabet; Google arama motoru, Android işletim sistemi, YouTube ve diğer büyük teknoloji hizmetlerini yöneten küresel bir devdir. Buna rağmen Alphabet’in SpaceX’teki payı, Elon Musk’ın kişisel payından yaklaşık 20 kat daha az. Yine de Alphabet’in bu stratejik yatırımı, teknoloji ve uzay sektörlerinin giderek daha fazla bütünleştiğinin açık bir örneği.

SpaceXAlphabetGoogleElon MuskYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Google akıllı telefon üretimini Çin'den tamamen taşıyorGoogle akıllı telefon üretimini Çin'den tamamen taşıyorBugün, 11:54Honor Robot Phone satışa çıkar çıkmaz tüm stoklar tükendiHonor Robot Phone satışa çıkar çıkmaz tüm stoklar tükendiBugün, 11:22OnePlus 12 sahipleri akıllı telefonlarının bozulduğundan şikâyet ediyorOnePlus 12 sahipleri akıllı telefonlarının bozulduğundan şikâyet ediyorBugün, 06:27Perovskit paneller güneş enerjisinde silikonu geride bıraktıPerovskit paneller güneş enerjisinde silikonu geride bıraktıBugün, 03:52Samsung Galaxy Z Fold8 tamir edilemez bulunduSamsung Galaxy Z Fold8 tamir edilemez bulunduBugün, 02:23ABD uzaydaki sorunları çözmek için yeni bir hizmet başlatıyorABD uzaydaki sorunları çözmek için yeni bir hizmet başlatıyorBugün, 01:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü