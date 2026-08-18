SpaceX hissedarlarının yapısı belli oldu: Alphabet en büyük dış yatırımcı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan resmî bilgilere göre, Elon Musk’a ait SpaceX uzay şirketinin en büyük dış hissedarları belirlendi. ixbt.com’un haberine göre, Google’ın ana şirketi Alphabet, milyarlarca dolarlık payıyla havacılık ve uzay devinin en büyük dış yatırımcısı oldu. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Belgelere göre Alphabet’in yaklaşık 551,2 milyon SpaceX hissesine sahip olduğu ve bunun toplam sermayenin yaklaşık %3,9’unu oluşturduğu görülüyor. Şirketin toplam değeri bugün yaklaşık 1,95 trilyon dolar olarak hesaplandığında, Google’ın ana şirketinin bu paketteki payının yaklaşık 77,2 milyar dolar değerinde olduğu anlaşılıyor.

SpaceX’teki diğer büyük yatırımcılar

Uzayın keşfi ve uydu iletişiminin geliştirilmesi alanlarında büyük başarılara imza atan SpaceX’in sermayesinde başka büyük finans kuruluşlarının da kayda değer payları bulunuyor. Özellikle Fidelity yatırım şirketi, 302 milyon hisseye (%2,2) sahip olarak en büyük ikinci dış yatırımcı konumunda. Bu paketin güncel değeri yaklaşık 42,4 milyar dolar.

İlk üç yatırımcı listesini Gigafund girişim sermayesi fonu tamamlıyor. Fon, 171,8 milyon hisseye veya şirket sermayesinin yaklaşık %1,2’sine sahip. Bu payın piyasa değeri ise yaklaşık 24 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu tür büyük yatırımlar, özel uzay sektörünün geleceğinin ne kadar parlak olduğunu açıkça gösteriyor.

Elon Musk’ın şirketteki rolü ve kontrolü

Dış yatırımcılar milyarlarca dolar yatırım yapmış olsa da SpaceX üzerindeki tam kontrol, şirketin kurucusu ve yöneticisi Elon Musk’ın elinde kalmaya devam ediyor. Musk, sermayenin yaklaşık %42’sine sahip. Ayrıca oy hakkı veren hisselerin neredeyse %80’i Elon Musk’a ait. Bu durum, şirketin stratejisi ve yönetimiyle ilgili tüm temel kararları tek başına almasına olanak tanıyor.

Bilgi için, Alphabet; Google arama motoru, Android işletim sistemi, YouTube ve diğer büyük teknoloji hizmetlerini yöneten küresel bir devdir. Buna rağmen Alphabet’in SpaceX’teki payı, Elon Musk’ın kişisel payından yaklaşık 20 kat daha az. Yine de Alphabet’in bu stratejik yatırımı, teknoloji ve uzay sektörlerinin giderek daha fazla bütünleştiğinin açık bir örneği.