Köpek balığının ağzına girip onu temizleyen minik balık

·2·Özbekistan
Köpek balığının ağzına girip onu temizleyen minik balık

Okyanusun derinliklerinde öyle sıra dışı bir canlı var ki, kendisinden birkaç kat daha büyük ve tehlikeli köpek balıklarının ağzına rahatça yüzerek giriyor. En şaşırtıcı olanı ise köpek balıklarının onu avlamaması, aksine «çalışmasına» izin vermesi.

Söz konusu olan lapin balığı ailesinden temizlikçi balıklar. Vücutları küçük olsa da okyanus ekosistemindeki görevleri son derece önemli.

Ağzı açık büyük bir barakuda ve çenesindeki küçük temizlikçi balık.

Bu minik balıklar, köpek balıklarının ve diğer yırtıcı deniz canlılarının ağzına girerek dişlerin arasında kalan yiyecek parçalarını, parazitleri ve çeşitli küçük kalıntıları temizliyor. Bu nedenle onlara mecazi olarak okyanusun «diş hekimleri» denebilir.

Köpek balığının ağzına girip onu temizleyen minik balık

Normal şartlarda köpek balığı için ağzına giren küçük bir balık kolay bir av olabilir. Ancak temizlikçi balıklarla ilişkileri tamamen farklıdır. Yırtıcılar onları tanır ve temizleme sürecine izin verir. Sonuç olarak her iki taraf da fayda sağlar: Balık besin bulur, köpek balığı ise parazitlerden ve kalıntılardan kurtulur.

İlginç olan, bu tür bir «iş birliğinin» yalnızca köpek balıklarıyla sınırlı kalmamasıdır. Temizlikçi balıklar diğer büyük deniz canlılarına da hizmet verebilir.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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