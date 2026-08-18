Chelsea yönetiminde değişiklikler: Todd Boehly hisselerini satabilir

Londra ekibi Chelsea'nin yönetim yapısında, Roman Abramovich döneminden bu yana en büyük değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Financial Times'ın haberine göre Todd Boehly ve Mark Walter, kendilerine ait hisseleri ana hissedar Clearlake Capital'e satmak için görüşmeler yürütüyor. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde Stamford Bridge'de benzeri görülmemiş harcamalara ve teknik direktör değişikliklerine yol açan ortaklık sona erebilir. Goal.com bildiriyor .

Hatırlanacağı üzere BlueCo konsorsiyumu, Londra ekibini 2022'de 2,5 milyar sterlin karşılığında satın almıştı. Ancak yeni anlaşmanın şartlarına göre kulübün değerinin 5 milyar sterlini aşacağı tahmin ediliyor. Clearlake Capital bugün yüzde 61,5'lik hisseyle ana kontrolü elinde tutarken, kalan yüzde 38,5'lik pay Todd Boehly, Mark Walter ve İsviçreli milyarder Hansjörg Wyss arasında eşit şekilde bölünmüş durumda.

Yönetimdeki anlaşmazlıklar ve stadyum konusu

Beklenen bu adım, son yıllardaki devasa finansal yatırımlara rağmen İngiltere Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi kupalarının kazanılamadığı bir döneme denk geliyor. Chelsea, Mayıs 2022'den bu yana futbolcu transferlerine yaklaşık 1,5 milyar sterlin harcadı; ancak takımın sonuçları istikrarsız kaldı ve teknik direktörler sık sık değiştirildi. Kulüp içindeki kaynaklar, Clearlake'in kurucu ortağı Behdad Eghbali ile Boehly arasındaki ilişkiyi profesyonel olarak nitelendirse de olası bir satın alma konusundaki görüşmeler son iki yılda hiç durmadı.

Taraflar arasındaki başlıca anlaşmazlıklardan biri, yeni bir stadyum inşa etme planları konusunda ortak bir karara varılamamasıyla ilgili. Ayrıca taraftarlar da karmaşık mülkiyet modeli, bilet fiyatları ve BlueCo'nun uyguladığı çok kulüplü sistemden duydukları memnuniyetsizliği dile getiriyor. Yönetim düzeyindeki belirsizliklerin gölgesinde takım yeni bir döneme adım atıyor.

Transfer politikasında köklü değişim

Yaz transfer döneminde takımın başına geçen Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, yeni oyuncular için 300 milyon sterlinden fazla harcarken futbolcu satışlarından 143 milyon sterlin gelir elde etti. Liam Rosenior'un kısa görev süresinin ardından göreve gelen İspanyol teknik direktör, üst düzey bir kadronun yalnızca yeteneğe dayanmaması gerektiğini vurguladı.

Goal.com'un haberine göre kulüp, bu yaklaşımı hayata geçirmek için deneyimli futbolcuları kadrosuna kattı: 36 yaşındaki Jordan Henderson ve 35 yaşındaki Danny Welbeck. Bu adım, son sezonlarda yalnızca genç ve deneyimsiz oyunculara yüz milyonlarca sterlin harcayan kulübün transfer politikasında keskin bir değişim yaşandığını gösteriyor.