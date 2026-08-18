Honor Robot Phone satışa çıkar çıkmaz tüm stoklar tükendi

·5·Teknoloji
Honor Robot Phone satışa çıkar çıkmaz tüm stoklar tükendi

Çin pazarında satışa sunulan yenilikçi Honor Robot Phone modeli, alıcılar tarafından rekor hızla satın alındı. ixbt.com'a göre cihazın ilk partisi satışa sunulur sunulmaz çevrim içi mağazalarda tamamen tükendi ve talep arzı önemli ölçüde aştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üretici, bu benzersiz cihaz için başlangıç fiyatını 10 000 yuan olarak belirlemişti. Honor yöneticisi Li Szyan'ın daha önce belirttiği üzere, bu akıllı telefonun geliştirilmesindeki temel amaç markaya dikkat çekmek ve ileri teknolojik olanakları sergilemekti.

Bu nedenle şirket, fiyatı yapay olarak artırmamaya karar verdi. Yöneticinin sözlerine göre tüm masraflar ve yapılan yatırımlar hesaba katıldığında, fiyatı 10 000 yuan seviyesinde tutmak şirket için son derece zor bir görevdi.

Teknik olanaklar ve temel özellikler

Yeni amiral gemisi, 2640 × 1216 piksel çözünürlüğe sahip yüksek kaliteli 6,3 inç düz LTPO ekranla donatıldı. Akıllı telefon, yüksek performans sunan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle çalışıyor.

Cihazın bağımsız çalışmasını sağlamak için 7060 mA•ch kapasiteli bir batarya kullanılmış. Ayrıca 120 W gücünde hızlı kablolu şarj teknolojisini destekliyor; bu sayede batarya kısa sürede tamamen doldurulabiliyor.

Benzersiz kamera tasarımı

Honor Robot Phone modelinin en dikkat çekici özelliği, havacılık ve uzay sınıfı titanyum alaşımından üretilmiş mekanik gimbal kamera mekanizmasıdır. Honor'a göre bu sistem, geleneksel benzer tasarımlara kıyasla %65 daha kompakt hale getirildi.

Özel motor, kamerayı saniyede 360 dereceye varan hızla döndürebiliyor. Böylece kamera konumunu hızla değiştirebiliyor, hareketli nesneleri otomatik olarak takip edebiliyor ve karmaşık dinamik manevralar gerçekleştirebiliyor.

HonorRobot PhoneÇin PazarıAkıllı TelefonlarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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