TikTok yıldızına silahlı saldırı: Pakistan'da 28 yaşındaki blog yazarı vurularak öldürüldü

Pakistan'da 28 yaşındaki TikTok kullanıcısı Shamsu Bibi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay Ravalpindi kentinde meydana gelirken saldırı sırasında 15 yaşındaki kız kardeşi de yaralandı.

Polis kaynaklarına göre olay, 14 Ağustos'ta Shamsu Bibi'nin kız kardeşi ve erkek kardeşiyle birlikte otomobille seyahat ettiği sırada meydana geldi.

Aniden silahlı saldırı düzenlendi, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucu Shamsu Bibi hayatını kaybederken 15 yaşındaki kız kardeşi yaralandı.

Şimdilik saldırının kesin nedeni ve kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Güvenlik güçleri saldırganları tespit etmek ve olayın nedenlerini araştırmak için soruşturma yürütüyor.

Shamsu Bibi'nin TikTok faaliyetlerinin saldırıyla bağlantılı olup olmadığı ya da olayın başka bir nedeni bulunup bulunmadığı, soruşturmanın sonuçlarıyla netlik kazanacak.